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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:33 م

"HTC" تعود للأسواق بهواتف جديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2444613

أعلنت شركة "HTC" عن نيتها العودة إلى المنافسة في سوق الهواتف بطرح أجهزة جديدة بمواصفات مميزة.

وأفاد دارين تشين، مدير "HTC" في تايوان، بأن أول جهاز سيكون نموذجا جديدا من هواتف "+U12"، سيأتي بشاشة أكبر من 6 بوصات، ومعالج متطور، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا أساسية ثنائية عالية الدقة.

كما من المنتظر أن تطرح الشركة، في منتصف يناير المقبل، هاتف "Desire 12s" متوسط السعر والمواصفات، سيأتي بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايات، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وبثمن لن يتجاوز 200 دولار.

ومن المفترض أن تنضم هذه الهواتف إلى أجهزة "U12 Life" و"Exodus 1" التي ظهرت مؤخرا، والتي حققت مبيعات لا بأس بها، وأعطت لـ "HTC" أملا بالعودة إلى المنافسة في سوق الهواتف.

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