محافظ الفيوم للأهالى: «اصبروا شوية.. مش هخلَّص المشاكل فى 24 ساعة»

مبحبش قعدة المكاتب ولازم ننزل للناس على الأرض ونعرف مشاكلهم

لا أنام غير ٣ ساعات لأننى أقسمت على خدمة المواطن الفيومى



أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أنه يضع ملف الصحة على رأس الأولويات، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الرعاية الطبية من حقوق المواطن الأصيلة والضرورية، ولذلك دائمًا ما أقوم بزيارات ميدانية إلى المستشفيات، للتعرف على مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة بصدد إنشاء مستشفى جديد بمنطقة دمو، بتكلفة مبدئية تصل إلى حوالى ٤٠٠ -٥٠٠ مليون جنيه فى المرحلة الأولى.

وأضاف «سعد»، فى حواره مع «الدستور»، أن مشكلة الصرف الصحى بالفيوم، تحتاج إلى مبالغ ضخمة، لافتًا إلى الحصول على قرض بنك الإعمار بقيمة ٩.٥ مليار جنيه، لصالح مشروعات الصرف الصحى بفضل القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، ووزيرة الاستثمار، ومن المتوقع أن يسهم فى حل كثير من المشكلات.







■ التطور فى الملف الأمنى بالفيوم أصبح ملحوظًا.. كيف تتعامل المحافظة مع ملف محاربة الإرهاب؟

- يرجع الفضل فى الاستقرار الأمنى العالى فى محافظة الفيوم، إلى وزارة الداخلية ممثلة فى الوزير والقيادات الأمنية فى المحافظة، وعلى رأسهم اللواء خالد شلبى، مدير الأمن، وقد أسهم اشتراكنا فى العمل سابقًا فى تكوين صورة دقيقة عن ملف الإرهاب، وخلال ٣٧ عامًا خدمت داخل جهاز الشرطة، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشرطة، ومن ثم أصبحت لدىّ الخبرة التى تمكننى من التعامل مع الملف الذى يضمن الاستقرار الأمنى لمصر، ويترتب عليه استقرارها فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية، لذلك أحب أن أشيد بالمنظومة الأمنية فى المحافظة، وما وصلت إليه خلال فترة وجيزة.

■ يقترن ملف الإرهاب بالحديث عن تجديد الخطاب الدينى.. ماذا عن جهود المحافظة فى هذا الشأن؟

- نحن على اتصال وتنسيق دائمين مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ونعقد جلسات عمل موسعة تضم رجال الأزهر والكنيسة، ودشنا بيت العائلة المصرى، حيث نجتمع كل أسبوع، برجال الدين من الطرفين، لمناقشة تطورات الملف، فى حضور ومشاركة فاعلة من الشباب، من مختلف الأعمار والفئات.

■ ما خطة المحافظة لتطوير قطاع الصحة، ولماذا تأخر افتتاح مستشفى يوسف الصديق؟

- ملف الصحة من ضمن الملفات التى نضعها على رأس الأولويات، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأؤمن أن الرعاية الطبية من حقوق المواطن الأصيلة والضرورية، ودائمًا ما أقوم بزيارات ميدانية إلى المستشفيات، للتعرف على مشكلات المواطنين، ونحن الآن بصدد إنشاء مستشفى جديد بمنطقة دمو، بتكلفة مبدئية تصل إلى حوالى ٤٠٠ -٥٠٠ مليون جنيه فى المرحلة الأولى، إذ يمكن التوسع مستقبلًا.

وتغطى الوحدات الطبية أكثر من ثلثى المحافظة والقرى والنجوع، بأحدث معدات، لم أجد مثلها فى أماكن أخرى، كما تم توفير بعض المستلزمات الطبية والنواقص فى بعض المستشفيات، وقريبًا نفتتح مستشفى يوسف الصديق، الذى يعتبر صرحًا طبيًا على أرض الفيوم، وتم بناؤه منذ ١٠ سنوات، وهناك تنسيق دائم مع وزيرة الصحة لتوفير الكوادر الطبية.

■ يعتبر البعض أن الجولات الميدانية مجرد «شو إعلامى».. ما ردك؟

- «أنا مبحبش قعدة المكاتب.. لازم ننزل للناس على الأرض ونعرف مشاكلهم»، ويعرف الجميع رقم هاتفى، وأتابع شئون المحافظة على مدار الساعة، «لا أنام غير ٣ ساعات»، لأننى أقسمت على خدمة أهل الفيوم والمواطن الفيومى.. «الناس دى فى قلبى وأحاول جاهدًا أن أبذل ما فى وسعى»، وتمكنا فى الثلاثة أشهر الماضية من تحقيق بعض النجاحات.

■ بالنسبة إلى منظومة الصرف الصحى.. لماذا تعانى الفيوم تلك الأزمة؟

- مشكلة الصرف الصحى بالفيوم، تحتاج إلى مبالغ ضخمة، فمثلًا قرية قصر الجبالى وهى قرية لا يتعدى سكانها ١٥ ألف نسمة، أنشأنا بها محطتى رفع، وشبكات انحدار ورفع بأطوال مختلفة، بدأنا العمل عليها عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨، بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، ولم نتجاوز نصف المشروع، حتى الآن، وهذا مثال لقرية واحدة.

واستطعنا الحصول على قرض بنك الأعمار بقيمة ٩ مليارات ونصف المليار جنيه، لصالح مشروعات الصرف الصحى بالفيوم، بفضل القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، ووزيرة الاستثمار، ومن المتوقع أن يسهم القرض فى حل كثير من مشاكل الصرف الصحى بالفيوم «لكن مش كُلها».

ورسالتى للأهالى «يصبروا شوية ومفيش زر أضغط عليه عشان أخلص مشكلة الصرف الصحى فى ٢٤ ساعة».

■ ماذا عن ملف الطرق؟

- الفيوم بها مشاكل كثيرة فى هذا الملف، والتى تظهر فى التعديات على الطرق واستباحتها، وبدأنا إنشاء بعض الطرق وتطوير وصيانة أخرى، مثل طريق النصر بمدينة يوسف الصديق، والذى يربط المدينة بالقرية الصناعية بقرية قوتة، بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، ويصل طوله إلى حوالى ١٢ كيلومترًا، وأسندنا المهمة للشركات المحترمة للعمل بتكلفة بسيطة والتزام بالمواصفات العالمية، ورغم ذلك أقوم باستلام الطريق بنفسى.

وهناك أعمال تتخطى تكلفتها١٥٠ مليون جنيه، أسندت لبعض الشركات، وفى خلال الـ٣ أشهر المقبلة، سيكون هناك تطور فى مستوى جودة الطرق بجميع المدن، وحاليًا لدينا المعدات التى تساعدنا فى رفع كفاءة الطرق.

■ كيف تواجهون التعديات على المساحات الخضراء فى محافظة زراعية بالأساس؟

- حدثت تعديات كبيرة على الأراضى الزراعية منذ ٢٠١١، ونعمل على مواجهة المعتدين بحملات منظمة، فضلًا عن حملات التوعية، لأن الأرض الزراعية هى المصدر الأساسى للأمن الغذائى، لذلك لا بد أن نتكاتف جميعًا للمحافظة على هذه الأرض، وهناك تنسيق دائم مع مديرية الزراعة بالفيوم، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية بحملات الإزالة المستمرة يوميًا، وأقود بعضها بنفسى، وسط ترحيب من الأهالى.

■ ما طبيعة مبادرة «الفيوم بلا بطالة»؟

- نسعى إلى أن تكون هناك قرى منتجة مثل قريتى تونس والنزلة، مستعينين بخبرات شبابية من الفيوم فى مجال السياحة، ونستهدف تحويل أكثر من قرية، لتصبح مثل قرية تونس، التى اشتهرت عالميًا بالحرف اليدوية، وهناك اهتمام غير عادى من جميع القرى المنتجة، لتحذو حذو تونس، لذلك أنشأنا مجلسًا لهذه المدن، حتى تتخذ تلك المكانة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

■ ماذا عن خطتكم للنهوض بالسياحة؟

- على الرغم من تضرر السياحة فى مصر بشكل عام خلال الفترة السابقة، لكن السياحة الداخلية فى محافظة الفيوم، ظلت على مستوى جيد جدًا، ونعمل على إقامة بعض المهرجانات الجاذبة للسياحة بأقل التكاليف.

■ ما الدور التى تؤديه المحافظة للنهوض بقصور الثقافة؟

- نولى اهتمامًا كبيرًا بالموسيقى والفنون، ونشارك بأنشطتها مع الطلبة البارعين، «عندنا النهارده ٢٢١ مخترعًا»، وهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما نحرص على حضور أنشطة الجامعات، ونعمل على تنظيم فعاليات ثقافية وفنية، ونهتم بتطوير قصر ثقافة الفيوم، وتنظيم الفعاليات المهمة به، لجذب الجمهور، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المعنية.

■ بالحديث عن ذوى الاحتياجات الخاصة.. ماذا قدمت محافظة الفيوم لهم؟

- أنا أعتبرهم أولادى، ودائمًا ما أستمع إلى مشاكلهم، ونعمل بصورة إيجابية على دمجهم فى المجتمع ومشاركتهم فى الأنشطة المختلفة، وتقديم كل الدعم المالى والمعنوى لهم.