مساعد وزير التنمية المحلية: تدريب المحافظين لا يعنى التقليل منهم

صلاح شحاتة أشار إلى انتهاء ميكنة الخدمات قريبًا.. وتنظيم دورات لموظفى المحليات عن النزاهة والشفافية



قال المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجيا، ومدير مركز التنمية المحلية للتدريب، إن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمحافظين لا يعنى التقليل من كفاءتهم، بل لرفع خبراتهم فى العمل المحلى، مشيرًا إلى أن الدورات أسهمت فى «زيادة الحس الإدراكى للمحافظين».



ورأى «شحاتة»، فى حواره مع «الدستور»، أن المراكز التكنولوجية الحديثة ستسهم فى التقليل من التعامل المباشر بين مقدم الخدمة والمواطن، ومن ثم سد الباب أمام بعض ضعاف النفوس، رافضًا ربط المحليات بالفساد.



■ بداية.. ماذا عن الورش التعريفية للمحافظين؟

- نظمنا ورشتى عمل للمحافظين، بهدف زيادة وعيهم، وتعريفهم بكيفية العمل بالمحليات، وآليات التعامل مع الشارع والمواطنين، وقدمنا برنامجًا تأهيليًا كاملًا حضره جميع المحافظين، وتأكدنا من استيعابهم التدريب، وفقًا لخطة الوزارة.

وزارة التنمية المحلية لم تقصر، وقدمنا برنامجًا حقيقيًا بحضور خبراء وأساتذة ومحافظين سابقين، استطاعوا أن يقدموا أمرًا جديدًا ومختلفًا أسهم فى زيادة الحس الإدراكى للمحافظين.

■ هل هناك اتجاه لعقد دورات تدريبية وورش عمل جديدة خلال الفترة المقبلة؟

- مركز سقارة للتدريب، التابع لوزارة التنمية المحلية فى حالة انعقاد دائم، واختتمنا مؤخرًا دورة تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، ومستمرون فى الدورات لرفع كفاءة العاملين فى المحليات.

■ ما تعليقك على مَن ينتقد تدريب المحافظين ويتساءل: «هو إحنا لسه هنعلمهم»؟

- الأمر مختلف، نحن فى الوزارة تبنينا رؤية جديدة وهى تدريب المحافظين، ومعنى تدريب المحافظين، أو بالأحرى تنظيم ورش عمل للمحافظين، لا يعنى عدم معرفتهم أو تعليمهم من جديد، لكن يعنى تعريفهم بالمحليات، وكيفية التعامل مع الأزمات فى الشوارع، فكل المحافظين لديهم الإمكانيات التى تؤهلهم لشغل المنصب، فهم خضعوا لعدد كبير من الأجهزة قبل توليهم مناصبهم، إلا أن الورش تستهدف منحهم الخبرات فى التعامل مع الشارع، وهى لا تعنى تحقيق المعرفة لهم، بقدر ما أنها تعنى نقل الخبرات.

■ هل هناك دورات لنواب المحافظين؟

- نعم، نظمنا دورات تدريبية لنواب المحافظين، وتمت دعوتهم للمشاركة فى ورش عمل تعليمية وتثقيفية تستهدف ثقل مهاراتهم وتعريفهم بكيفية العمل فى مجال المحليات، وكيفية التعامل مع مشكلات المواطنين فى الشارع ومواجهة الأزمات والتعامل معها وفقًا للأساليب العلمية.

وتنظيم ورش عمل لنواب المحافظين أمر يستدعى الحيطة والحذر، لأننا نراعى مهام المنصب الوظيفى، لأنه يصعب غياب نائب المحافظ عن عمله لأكثر من ٤ أيام، فنحن نراعى ذلك ونكرس العمل، ونضاعف عدد ساعات المحاضرات، لتقليل الأيام.

■ كيف يتم تقييم الدورات؟

- كل متدرب يكتب تقريرًا ختاميًّا حول ما تركته الدورات فى ذهنه، يتضمن الإيجابيات والسلبيات، ونقرأها بعد ذلك لنستعين بأهم الملاحظات ونعمل على تفاديها.

■ ما تعليقك على ربط المحليات بالفساد؟

- أنا شخصيًا أعترض وبشدة على ربط الفساد بالمحليات، ولا يمكن لنا أن نختصر الفساد فى المحليات، أو قطاعات الإدارة المحلية فقط، وأود أن أشير إلى أن العاملين فى الإدارة المحلية يمثلون ثلثى العاملين فى الدولة، ومعظم الخدمات مرتبطة بالمحليات، وبالتالى لا بد أن تكون هناك مخالفات قد تصل إلى حد الفساد، إلا أنها غير ملازمة له، فهى نتاج فردى، يمكن مواجهته والتغلب عليه.

■ ما خطة الوزارة لمحاصرة الفساد ومواجهته؟

- تفعيل دور الأجهزة الرقابية هو الحل الأسلم لمواجهة الفساد، وقد شاهدنا وتابعنا دور الرقابة الإدارية وكشفها لعدد من قضايا فساد، كان أبطالها رجالًا كبارًا فى الدولة، وحاليًا لم نسمع عن اختلاسات أو مخالفات، لأن الأجهزة الرقابية فعلَّت دورها، وواجهت بعنف وقوة صارمة، وفقًا للقانون.

كما أننا فى وزارة التنمية المحلية، سعينا ونفذنا آلية جديدة لمواجهة الفساد ومحاصرته، تمثلت فى إعادة هيكلة وتطوير المراكز التكنولوجية، لأن إدخال التكنولوجيا فى العمل بالمحليات سيفصل التواصل المباشر بين الموظف وطالب الخدمة، وبالتالى تقل المحسوبية، وتتم السيطرة على الرشاوى ومحاربة الفساد.

■ ماذا عن خطتكم فى تطوير المراكز التكنولوجية؟

- أولًا، نمتلك ٣١٨ مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ٢٧ مركزًا فى دواوين المحافظات، وهناك خطة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتطوير تلك المراكز لتحقيق أكبر عائد منها، وتتمثل فى زيادة قوة الإنترنت لضمان عدم انقطاع الشبكة، حرصًا على مصالح المواطنين، وتهدف خطة التطوير إلى رفع كفاءة المراكز خلال ٢٠٢٠.

وتتضمن الخطة تكوين فرق فى المحافظات، لتقديم الدعم الفنى وصيانة المراكز، للحفاظ عليها، وضمان استمراريتها، ونعمل على زيادة أعداد المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتوسع فيها.

■ هل يتضمن برنامج تأهيل العاملين فى المحليات دورات حول الفساد ومحاصرته؟

- نعم، نظمنا محاضرة عن محاربة الفساد بمركز سقارة، ويتضمن برنامج التأهيل التطرق إلى الفساد وكيفية مواجهته، بحضور نائب رئيس الأكاديمية الوطنية لمحاربة الفساد فى الرقابة الإدارية، بجانب عقد محاضرة عن الأمن الوطنى، لإظهار تكامل الدولة ومحاربتها الفساد، والقضاء عليه.

وتتضمن دورات المركز الحديث عن النزاهة والشفافية للقائمين على الإدارات المحلية فى المحافظات لمدة أسبوع، وكذلك مقترحات للبعد عن الفساد والتصدى له، مهما كان إداريًّا أو ماليًّا.

■ متى تنتهى ميكنة المحافظات؟

- لدينا خطة حالية جار تنفيذها فى المحافظات، تستهدف ميكنة دواوين عموم المحافظات، ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية، نهاية العام الجارى، حتى بداية الربع الأول من ٢٠١٩.

■ ما الإطار الزمنى لتدريب قيادات المستقبل؟

- لدينا برنامج واضح مخصص لتدريب قيادات المستقبل فى المحافظات، من خلال برامج جديدة يتم شرحها بداخل مركز سقارة للتنمية المحلية، وتتراوح فترة التدريب ما بين ٤ و٥ أسابيع، وبعدها يُمنح المتدرب دبلومة فى الإدارة المحلية، تمكنه من العمل فى المحليات، بعد اجتيازه الاختبارات.