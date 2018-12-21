"أبناء الدواعش".. تفاصيل تسلم القاهرة 12 طفلًا مصريًا من ليبيا (صور)

سلمت الحكومة الليبية، القاهرة اليوم، 12 طفلًا مصريًا من أبناء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين شاركوا في عمليات القتال بسرت، إبان عملية البنيان المرصوص.



وأشاد الدكتور محمد أبو زقية المسئول عن ملف الأطفال "أبناء المقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي" في ليبيا، بدور وزرة الخارجية المصرية وتجاوبهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسلم الأطفال أبناء عناصر التنظيم المصريين الذين قتلوا أثناء الحرب التي شنها الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، في عملية ما يسمي "البنيان المرصوص" بمدينة سرت منتصف 2016.



وقال أبو زقية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، اليوم، إن المفاوضات مع السلطات المصرية بدأت في ديسمبر 2016، برعاية رئيس مؤسسة "العدالة أولا" حسن صلاح الدين طاطاناكي، وتوجت بموافقة الحكومة المصرية على استلام الأطفال وتسليمهم إلى ذويهم.

وأوضح أن عملية نقل الأطفال كانت برعاية الهلال الأحمر بمدينة مصراتة الليبية منذ ما يقارب العامين ونصف العام، إلى مدينة فاليتا بمالطا ومنها إلى القاهرة؛ وكان في استقبالهم سفير مصر في مالطا ونائبة وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان التي رافقتهم إلى القاهرة.

