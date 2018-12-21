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تقارير ومتابعات
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:53 م

"الدستور" ترد على المشككين في تحقيق "بيزنس الإيصالات المتأخرة"

الدستور ترد على المشككين
dostor.org/2444562


عقب نشر جريدة "الدستور"، تحقيق بعنوان «بيزنس الإيصالات المتأخرة».. محصلون يتلاعبون في فواتير الكهرباء باستغلال بند «رصيد الدفعات»، بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، فوجئت بقيام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالإشارة إلى التحقيق، وتوجيه بعض الانتقادات غير المنطقية باعتباره "تقرير مفبرك وغير حقيقي".

والصفحة أسستها جامعة خاصة مع موقع يحمل نفس الاسم، وقالت إدارة الجامعة في أخبار سابقة عن تأسيس الموقع إنها ستزود الفريق التحريرى للموقع بفريق أكاديمى وعلمى من المدرسين والمعيدين بكلية الإعلام بالجامعة، إلا أنها لم تستطيع التفريق بين التحقيق والتقرير الصحفي.

وفي التقرير التالي ترد "الدستور" على ما جاء على الصفحة وتفنده بالأدلة:

قالت الصفحة: "ما جاء بالتقرير عار تمامًا عن الصحة، وفواتير الكهرباء تصدر مختومة بختم الشركة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب فيها"، وترد "الدستور" بأنه لم يذكر التحقيق أن الفاتورة يتم التلاعب فيها من قبل المحصل، لكن ما يحدث عندما يأتي المحصل إلى مواطن ولم يجده، تقوم الشركة بتقسيط الفاتورة المتأخرة على الأشهر التالية، تخفيفًا على المواطنين، إلا أن المحصل يعود ويحصل الفاتورة كاملة من المواطن دون علم الشركة، بالتالي تم تحصيلها من المواطن مرتين مرة مقسطة من الشركة ومرة أخرى كاملة من المحصل.

وهي أزمة تحدث عنها الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء في تصريح سابق بتاريخ 28 ديسمبر 2016، ونشر التصريح في عدد من الصحف المصرية، قال فيه نصًا: "أزمة خانة الأقساط موجودة بالفعل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لكن يتم تم مراجعة باقى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية".

وزعمت الصفحة "في حال عدم سداد العميل قيمة الفاتورة يتسلم "كعب" الإيصال، بينما يسلم المحصل الفاتورة للشركة مرة أخرى، ولا يتمكن من إعادة تحصيلها" وترد "الدستور": كيف يتسلم العميل كعب الإيصال، والمحصل أتى إلى المنزل ولم يجد أحد؟ وتضع "الدستور" الحالة القادمة وهي شكوى لمواطن أذيعت في برنامج "انفراد" على فضائية العاصمة، لشخص تم تحصيل الفاتورة منه مرتين الأولي في الشركة، والثانية بعدها بشهرين.


تقول الصفحة: "الفواتير مبين وموضح بها المطلوب من العميل كالقيمة الشهرية، والمستحقات الأخرى كخدمة العملاء والأقساط" وترد "الدستور" لكن بند "رصيد الدفعات" لا يعلم كثير من المواطنين بوجوده، وأنه خاص بتقسيط الإيصالات المتأخرة على المواطنين من قبل الشركة، بدليل أن التحقيق أرفق حالات وقعت ضحية نصب محصلين باستغلال ذلك البند "موثقة بشكاوي ومسجل حديثها لدى الدستور"، وبدليل أن الأزمة أثيرت خلال عامي 2016، و2017 في تصريحات مسئولي الوزارة.

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

الدستور ترد على المشككين

وتضيف الصفحة: "الشركة تقوم بمعالجة أى أخطاء فى قراءة العدادات، وتقوم بتعديلها للعميل فور تقدمه بالشكوى، وعلى العميل أن يتقدم بأى شكوى على رقم 121 أو جهاز حماية المستهلك"، وترد "الدستور" لم يذكر التحقيق نهائيًا وجود أي أخطاء في قراءة العدادات الخاصة بالمواطنين، ولم يذكر التحقيق أيضًا أن شركة الكهرباء لم تتخذ خطوات تجاه شكاوى المواطنين، بل وصلت في بعض الحالات المذكورة بالتحقيق أن الشركة قامت بفصل محصل من وظيفته بعد تلاعبه مع أكثر من مواطن في نفس القرية.

وتقول الصفحة: "نفى حمزة تواصل "الدستور" معه مثلما قالوا فى تقريرهم، مؤكدا أنه يتواصل مع أى صحفي يتصل به فورا" وترد "الدستور" بأنها تواصلت مع المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، للرد على أزمة خانة رصيد الدفعات، في مكالمة هاتفية مسجلة، إلا أن مدير مكتبه رفض الرد، بحجة أن كل التصريحات لا تخرج إلا من المهندس أيمن حمزة، والذي تواصلت "الدستور" معه أكثر من مرة إلا أنه لم يرد من الأساس، وسبق وتواصلت معه زميلة أخرى في موضوع أخر ورفض الحديث بحجة أنه لا يدلى بتصريحات إلا لمحرري الوزرات فقط.

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