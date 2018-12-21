"الدستور" ترد على المشككين في تحقيق "بيزنس الإيصالات المتأخرة"



عقب نشر جريدة "الدستور"، تحقيق بعنوان «بيزنس الإيصالات المتأخرة».. محصلون يتلاعبون في فواتير الكهرباء باستغلال بند «رصيد الدفعات»، بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، فوجئت بقيام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالإشارة إلى التحقيق، وتوجيه بعض الانتقادات غير المنطقية باعتباره "تقرير مفبرك وغير حقيقي".



والصفحة أسستها جامعة خاصة مع موقع يحمل نفس الاسم، وقالت إدارة الجامعة في أخبار سابقة عن تأسيس الموقع إنها ستزود الفريق التحريرى للموقع بفريق أكاديمى وعلمى من المدرسين والمعيدين بكلية الإعلام بالجامعة، إلا أنها لم تستطيع التفريق بين التحقيق والتقرير الصحفي.



وفي التقرير التالي ترد "الدستور" على ما جاء على الصفحة وتفنده بالأدلة:



قالت الصفحة: "ما جاء بالتقرير عار تمامًا عن الصحة، وفواتير الكهرباء تصدر مختومة بختم الشركة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب فيها"، وترد "الدستور" بأنه لم يذكر التحقيق أن الفاتورة يتم التلاعب فيها من قبل المحصل، لكن ما يحدث عندما يأتي المحصل إلى مواطن ولم يجده، تقوم الشركة بتقسيط الفاتورة المتأخرة على الأشهر التالية، تخفيفًا على المواطنين، إلا أن المحصل يعود ويحصل الفاتورة كاملة من المواطن دون علم الشركة، بالتالي تم تحصيلها من المواطن مرتين مرة مقسطة من الشركة ومرة أخرى كاملة من المحصل.



وهي أزمة تحدث عنها الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء في تصريح سابق بتاريخ 28 ديسمبر 2016، ونشر التصريح في عدد من الصحف المصرية، قال فيه نصًا: "أزمة خانة الأقساط موجودة بالفعل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لكن يتم تم مراجعة باقى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية".





وزعمت الصفحة "في حال عدم سداد العميل قيمة الفاتورة يتسلم "كعب" الإيصال، بينما يسلم المحصل الفاتورة للشركة مرة أخرى، ولا يتمكن من إعادة تحصيلها" وترد "الدستور": كيف يتسلم العميل كعب الإيصال، والمحصل أتى إلى المنزل ولم يجد أحد؟ وتضع "الدستور" الحالة القادمة وهي شكوى لمواطن أذيعت في برنامج "انفراد" على فضائية العاصمة، لشخص تم تحصيل الفاتورة منه مرتين الأولي في الشركة، والثانية بعدها بشهرين.









تقول الصفحة: "الفواتير مبين وموضح بها المطلوب من العميل كالقيمة الشهرية، والمستحقات الأخرى كخدمة العملاء والأقساط" وترد "الدستور" لكن بند "رصيد الدفعات" لا يعلم كثير من المواطنين بوجوده، وأنه خاص بتقسيط الإيصالات المتأخرة على المواطنين من قبل الشركة، بدليل أن التحقيق أرفق حالات وقعت ضحية نصب محصلين باستغلال ذلك البند "موثقة بشكاوي ومسجل حديثها لدى الدستور"، وبدليل أن الأزمة أثيرت خلال عامي 2016، و2017 في تصريحات مسئولي الوزارة.