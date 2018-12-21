أمير تاج السر: فكرة «داعش» باقية حتى لو دُمر التنظيم

رهنت ساعتى «الرولكس» لأنشر روايتى الأولى



رأيت خالى الطيب صالح للمرة الأولى فى عزاء جدى



أعمالى لم تتحول إلى أفلام لأننا لا نملك سينما بالسودان



كان طفلًا عندما كتب له خاله الروائى السودانى الراحل الطيب صالح إهداءً على كراسته، وكأنه يتنبأ بموهبته ويقول له «أنت على الدرب»، وبالفعل كبر الولد الصغير وكتب الشعر، ثم اتجه إلى الرواية حتى وصل لترشيحات الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» ٤ مرات، منها مرتان للقائمة القصيرة.

إنه الروائى السودانى أمير تاج السر، «المهووس بالكتابة» كما يصف نفسه، فمنذ أن طرق بابها وهى تمثل له هوسًا أو مرضًا لا يستطيع الشفاء منه، وربما بسببها عانى الكثير، حتى إنه رهن ساعته من أجلها، وهى حكاية يضمها دفتر حكاياته الفريدة، الذى اختص «الدستور» بما به من تفاصيل فى الحوار التالى.



■ إهداء الطيب صالح لأمير تاج السر فى كراسته.. هل كان هو المحفز الأول للكتابة؟.. هل تعتقد أنها كانت نبوءة؟

- كنت أسمع عن «الطيب» من والدى ووالدتى كثيرًا، ذلك الخال الذى هاجر إلى إنجلترا وعمل فى إذاعة «بى بى سى- العربية»، وكتب روايات بعد ذلك وجدت أصداء كبيرة، كنت فى الصف الخامس حين توفى جدى محمد صالح، والد الطيب، وسافرنا للعزاء فى القرية شمال السودان، وجاء «الطيب» أيضًا من مغتربه البعيد ليتقبل العزاء، كان يرتدى الثوب والعمامة، وهبط من عربة لورى مغبرة، لأن السفر فى ذلك الوقت كان صعبًا ولا توجد مواصلات لأقرب مطار، وهو مطار «مروى»، إلا مرة فى الأسبوع.

تلك أول مرة أشاهد فيها «الطيب»، تعرفت إليه وجلست أستمع لحكاياته بروح أكبر من روح الطفولة، ثم جلبت له كراستين، كتب لى فيهما بخط جميل: «إهداء إلى ابن أختى علوية». حقيقة لم أكن أعرف وقتها شيئًا عن الأدب، لكن بعد ذلك بـ٣ أعوام كتبت الشعر وأصبح لى فيه شأن جيد لسنوات، قبل أن أنتقل لكتابة الرواية، ربما كانت «نبوءة» فعلًا أنه كتب إهداءً للشخص الصحيح الذى سيسير يومًا على الدرب.

■ رهنت ساعتك من أجل نشر روايتك الأولى.. هل تعتقد أن ذلك كان بداية الطريق الحقيقى؟

- رهن الساعة الغالية التى أهداها لى والدى بسبب دخولى كلية الطب، بهذه البساطة ودون تفكير فى العواقب، أظنه كان تأكيدًا للشغف الذى أكنه للكتابة، والرغبة فى أن أرى أعمالى مقروءة من آخرين، كان فعلًا منكرًا لو تم اكتشافه بواسطة العائلة، خاصة أن الساعة كانت غالية فعلًا، وبدليل أننى بعتها فى أول اغترابى بدولة قطر من أجل تسديد ديونى، ووفت بالفعل.

الكتابة عندى مرض أو هوس، وكنت مستعدًا لأرهن أى شىء من أجلها. الآن لو سألتنى بعد هذا الزمن، هل سأرهن ساعة «رولكس» لو عدت إلى عام ١٩٨٧، لأنشر رواية؟ سأقول لك: نعم، وقد أرهن مكتسبات أخرى من أجل ذلك.

■ عشت فى القاهرة فترة الجامعة وقلت إنه كانت لك علاقة بالأدباء المصريين.. ألم تحدث لك مواقف مع هؤلاء الأدباء؟

- طبعًا عشت سنوات مع رواد «زهرة البستان» و«ريش»، وكنت أسافر من طنطا مرة كل أسبوع، وتحديدًا فى يوم الإثنين حيث المحاضرات قليلة، ولأن أصدقائى المخلصين يأتون، وأذكر منهم محمد سليمان، وعبدالمنعم رمضان، وعبدالمقصود عبدالكريم، ومحمد عيد إبراهيم، ومحمد مستجاب، وعبدالحكيم قاسم، وكثيرين، كنت أستمتع بالجلوس معهم، أستمع لقصائدهم وقصصهم وأخبار النشر هنا وهناك، وأُسمعهم قصائدى، وربما أذهب لتسليمها لواحدة من المجلات، مثل «إبداع» التى كان على رأسها الدكتور عبدالقادر القط، و«القاهرة» التى كان مدير تحريرها محمد أبودومة، وقبله شمس الدين موسى، وكنت أقضى اليوم كله فى وسط البلد، وأذهب فى المساء إلى «أتيليه القاهرة» لحضور فعاليات أو مواصلة لقاء الأصدقاء.

وهناك مواقف كثيرة حدثت طبعًا، لكن كل شىء يضيع من الذاكرة، إلا أننى لا أنسى حين اشترى الكاتب الكبير محمد مستجاب نسخًا عديدة من روايتى الأولى «كرمكول»، ووزعها مجانًا على الناس دعمًا لى، وكتب عنها مقالًا فى «الشرق الأوسط».

وكان عبدالحكيم قاسم فى أيامه الأخيرة إنسانًا رائعًا بالفعل، كاتبًا حقيقيًا، تأثرت به أدبيًا وإنسانيًا وتمنيت أن أكون مثله يومًا ما، لكنه مات مبكرًا مع الأسف ولم ير الرواية التى نصحنى بكتابتها بعد أن كنت شاعرًا، وقرأت له مقاطع منها قبل نشرها.

■ مأساة الأقليات العرقية أمام الإرهاب كانت موضوع «زهور تأكلها النار».. هل أردت القول إن «داعش» ليس ابتكارًا وإن لكل عصر دواعشه؟

- نعم، الفكر الداعشى ليس ابتكارًا أو حصريًّا على جماعات اليوم، هو تاريخ طويل من الإرهاب باسم الأديان مورس فى كل الدنيا منذ القدم، وكلنا يعرف كيف أُحرقت الشخوص فى عهد تسلط التعصب المسيحى، وقصة عالمة الرياضيات التى سُحقت قديمًا، وقصص كثيرة عن استخدام الدين أداة للحجر على التفكير الصحيح، وردع الابتكار والتجديد، وأحيانًا بلا سبب، حين تدك المدن والقرى الآمنة، ويجد الناس أنفسهم فجأة حفاة وعراة وموتى تتلقف جيفهم النسور.

أنا كتبت عن زمن قديم، والإحالة للزمن الحاضر واضحة، وكان يمكن أن أكتب عن زمن أقدم أو أسافر بخيالى للمستقبل ولا يتغير شىء، الذى يتغير هو السلاح فقط، السلاح المستخدم لإحداث الخراب، ففى حين كان السيف والسكين والمنجنيق فيما مضى، أصبح الدبابة والصاروخ والقنبلة.

المحصلة واحدة إذن، الآن يتحدثون عن تدمير «داعش»، ومن المؤكد أن الفكرة تحديدًا- وليس بالضرورة التنظيم- لم تدمر، لكن تعيش فى عقول، ستفرج عنها ذات يوم، ولدينا تجربة «طالبان» أيضًا فى أفغانستان، إنهم طغاة طائفيون أيضًا لم تقض عليهم أى قوة وما زالوا يظهرون بين حين وآخر، وقد كتبت كثيرًا من الروايات عن تجربة «طالبان» وأخالها قريبة لرواياتنا العربية التى تحدثت عن الإرهاب.

■ ماذا عن استخدامك الأساطير والموروث الشعبى.. وهل تعتقد أن الكاتب هو ابن تجربته وأن من يكتب بعيدًا لن يكون صادقًا أو لن يكون حقيقيًّا؟

- الكاتب ابن تجربته، هذا مهم جدًا، لكن أيضًا يمكن للكاتب أن يلم بتجارب وثقافات أخرى ويكتب عنها، أنا أحب الموروث الشعبى والأساطير المحلية، وأوظف كل ذلك، بوصفى كاتبًا محليًّا، لكن لا مانع من توظيف ثقافات أخرى داخل نصى، إن كان الأمر يتطلب ذلك، وقد استعرت شيئًا من الموروث الإفريقى فى رواية مثل «رعشات الجنوب»، و«إيبولا ٧٦»، وكتبت نصوصًا فيها تداخل مع ثقافات دول عرفتها حين زرتها، لكن تظل البيئة الأولى أو موطن الصرخة الأولى، أهم مصادرى للكتابة، أتابع كل شىء فى وطنى، وأستفيد منه، وأتابع التغيرات أيضًا.

■ هل كانت بدايتك الشعرية سببًا فى استدعاء شخصية الشاعر فى بعض أعمالك كما فى «زهور تأكلها النار» حين خلقت شخصية لشاعر إسبانى افتراضى؟

- حين أكتب لا أتعمد شيئًا، أكتب باستسلام كبير لما يأتى معى، ووجدتنى أكتب شخصية «ريماس» وقصائده دون وعى، هذا حدث فى «توترات القبطى»، التى هى بمثابة جزء أول لـ«زهور تأكلها النار»، وحين عدت لأكتب شخصية «خميلة»، خطيبة بطلى «ميخائيل» فى «توترات القبطى»، كتبتها بكل أساسياتها الأولى، وكانت تعشق شاعرًا إسبانيًا اسمه «ريماس»، الجديد هنا أننى كتبت قصائد عديدة لـ«ريماس» بطريقة الشعر الإسبانى نفسها، وظن كثيرون أنها شعر مترجم بحق والمترجم الذى عمل على الرواية سألنى أن أعطيه نبذة عن الشاعر الإسبانى «ريماس» لأنه لا يعرفه.

■ جاءت رواية «إيبولا» بناءً على قصة حقيقية رواها الناجى الوحيد من الوباء لك و«منتجع الساحرات» مستوحاة من قصة حقيقية عن مقتل لاجئة، وقلت إنك استوحيت الكثير من الأسماء والشخوص والحكايات من أفواه البعض.. ما تأويلك لذلك؟

- الروائى قناص وقوى الذاكرة بالضرورة، وما قد يراه الناس سفاسف أمور، قد يراه الروائى فعلًا مهمًا وجديرًا بكتابته، كان دكتور «إيزايا» يحكى قصة بسيطة عن وباء انتشر وقضى على الناس، لم يعط تاريخًا ولا جغرافيا للمكان ولا أعطى تصورًا معينًا، ذلك لأنه غير معنى بالتدوين، كل ما كان يهمه أن المرض اندحر فى النهاية، وأنه أى الطبيب لم يمت، أنا قنصت القصة وكتبتها بتصور خاص، يأخذ من الحكاية الشفاهية جزءًا يسيرًا ويكمل، وقد نجحت «إيبولا» كثيرًا حتى نافست عالميًا على جائزة الأدب المترجم فى العام الماضى، وما زالت تذكر بالخير كلما مد فيروس «إيبولا» رأسه فى مكان ما من القارة الإفريقية.

■ قلت من فترة إن نجيب محفوظ يجب أن يكون له متحف على غرار كبار الأدباء.. هل ترى أن هناك أدباء مصريين يجب أن تكون لهم متاحف.. باعتبار أنك طالعت الأدب المصرى كثيرًا فى فترة دراستك؟

- نعم، المصريون هم «أساتذتنا» الذين نستند عليهم حتى الآن، ومنذ وعيت وأرى كتب العقاد ونجيب محفوظ، ويحيى حقى، وتوفيق الحكيم، ثم تجارب جيل آخر مثل تيمور، ونجيب سرور، وجيل لاحق فيه عبدالحكيم قاسم وبهاء طاهر وجمال الغيطانى، إلى اليوم، كثيرون من هؤلاء أو كلهم وغيرهم عديدون يستحقون التكريم بلا شك، أن تقام لهم مهرجانات وتوزع جوائز باسمهم، أما نجيب محفوظ فموضوعه أكثر خصوبة، ذلك أنه أكثر الذين ثابروا فى الكتابة وتنوعوا فى التجارب، وترجموا للغات أخرى، وأيضا العربى الوحيد الذى حصل على جائزة نوبل، لذلك سيكون متحفه ضخمًا ومتنوعًا.

■ تنشغل بالتاريخ لكنك قلت إنك تكتب تاريخًا موازيًا.. أهو تاريخ تاج السر الخاص به؟.. وهل ترى أن على الكاتب أن يكتب ويشير إلى موطن الضعف وعلى الآخرين الانتباه والتقويم؟

- التاريخ بالنسبة لى عشق، والكتابة فيه ثرية إلى أبعد حد، ودائمًا ما أعلق فى نص تاريخى، لكنه- كما قلت- تاريخ موازٍ، يتعلم من وقائع معينة ويصيغ وقائعه الخاصة، الكاتب لا ينبغى أن يبحث عن مواطن الخلل، هو يكتب ما يراه موحيًا أو مهمًا وإن انتبه إليه أحد لا بأس، وأظن رواياتى التاريخية فيها بعض الأعمال الناجحة، مثل «مهر الصياح» و«زهور تأكلها النار» وروايتى الأخيرة «جزء مؤلم من حكاية» تسرد قصة قاتل تاريخى.. عمومًا كل كاتب يحب أدوات معينة، وأنا أعمل بكل الأدوات المتاحة.

■ الكتابة فى أحد أوجهها براح كبير وخصب للبوح بكل شىء.. هل آراء الشخصيات الواردة تمثل أمير تاج السر؟

- نعم أكتب شخصيات متعددة وذات آراء مختلفة فى القضايا التى قد أطرحها، لكن ليس بالضرورة أنها تمثل آرائى الشخصية، وإن كانت بعض الآراء تندس فى حوار هنا وهناك، عمومًا أحتفى بالسرد أكثر وأكتب حوارات قليلة، أراها ضرورية.. متعتى الحقيقية فى السرد فعلا وأوضح فيه كل شىء.

■ أمر غريب ألا تتحول بعض روايات تاج السر إلى أعمال سينمائية.. ألم تفكر فى كتابة سيناريو لرواياتك على غرار نجيب محفوظ وماركيز وغيرهما؟

- نعم، عندى أعمال تبدو صورًا إن تأملتها، وكان يمكن أن تلتقطها السينما، والحقيقة لم يحدث ذلك، لأننا لا نملك سينما فى السودان، وأعمالى محلية، وإن حدث وعولجت لبلد آخر مثل مصر، ستفقد الكثير من رونقها كأعمال محلية.

عمومًا حتى الآن لم يخاطبنى أحد بخصوص تحويل رواية لعمل سينمائى، وأنا قرأت عن كتابة السيناريو منذ زمن وجلست مرة وحيدة كتبت سيناريو اسمه «العطر الفرنسى»، عن ممرضة فرنسية تأتى لإحدى القرى، كتبته بالفعل وسعدت كثيرًا أننى أنجزت سيناريو، كان ذلك عام ٢٠٠٩ وقبل أن أرسله لأحد ما، احترق جهاز الكمبيوتر، وضاع السيناريو، وجلست لأعيد كتابته، لكن لم أستطع، وكتبت بدلًا منه روايتى المعروفة «العطر الفرنسى»، وهذه حولها الشاعر ماهر مهران إلى سيناريو إذاعى لـ«صوت العرب» منذ أعوام، وكان جيدًا إلى حد ما.

روايتك الأخيرة «جزء مؤلم من حكاية» هل هى تاريخ للعنف أم تاريخ للجنون؟

كنت أحلم بكتابة هذه الرواية منذ زمن، أن أكتب شخصيات «سيكوباتية»، وهى شخصيات ذات خلل ذهنى وتوجد فى كل عصر، قرأت كثيرًا وكتبتها، هى رواية عن العنف فعلًا، العنف كمصدر لشقاء الشخوص العنيفة نفسها، والعنف الذى نعيشه الآن ولا يمكن تبريره سوى إحالته لـ«السيكوباتية».