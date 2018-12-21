تخفيض ميزانيات ٥ أفلام بتقليص مشاهد الأكشن والممثلين الأجانب

تشهد صناعة السينما المصرية حالة من الانتعاش، فى ظل تراجع الدراما الرمضانية، وعزوف النجوم الكبار عن المشاركة فى موسم ٢٠١٩، واتجاه الكثير منهم إلى السينما، ما جعل بلاتوهات السينما تشهد أعياد فى الوقت الحالى، تصوير أكثر من ١٠ أفلام دفعة واحدة، تمهيدًا للمنافسة بها خلال مواسم أعياد رأس السنة والفطر والأضحى. وأمام هذا العدد الكبير من الأفلام، والتوقعات بتقسيم الإيرادات فيما بينها، بدأت شركات الإنتاج فى تقليص ميزانياتها وأجور المشاركين فيها.



البداية من فيلم «كازابلانكا» للنجم أمير كرارة، إذ قرر صناعه تخفيض ميزانيته من ٥٠ لـ٤٠ مليون جنيه شاملة أجور النجوم، وهو ما تبعه تقليص عدد مشاهد «الأكشن» بالعمل، وتقليص مشاهد الممثل التركى خالد أرغنش من ١٥ لـ١٠ مشاهد، بجانب إلغاء بعض المشاهد التى كان مقررًا تصويرها فى إحدى الدول الأوروبية، واقتصار التصوير الخارجى على دولة المغرب، خاصة أن منتج العمل وليد منصور يرتبط بإنتاج أكثر من ٥ أفلام لكبار النجوم هذا الموسم.

الحال ذاته فى فيلم «ولاد رزق ٢»، الذى يضم عددًا من نجوم الصف الأول على رأسهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى، إذ قرر منتجه ومخرجه طارق العريان تقليص ميزانيته بشكل كبير من ٦٠ لـ٤٥ مليون جنيه، بعد الاتفاق مع نجوم العمل على تخفيض أكثر من ربع أجر كل منهم، على أن يخصص ٢٥ مليون جنيه للأجور، ويحصل «عز» على الأجر الأكبر باعتباره البطل. ومن المقرر تصوير الفيلم بالكامل فى شوارع القاهرة، ورغم محاولة الاستعانة بأكثر من نجمة من فنانى الصف الأول للمشاركة فى العمل، إلا أن «العريان» استقر على وجود نسرين أمين فقط-لم توقع عقود العمل بشكل رسمى حتى الآن- مع الاستعانة بوجوه شابة من الفنانات الجدد، فى إطار تخفيض الميزانية، فضلًا عن تأجيل طرح الفيلم من عيد الفطر إلى عيد الأضحى.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم «نادى الرجال السرى»، من بطولة كريم عبدالعزيز، المنافسة به فى موسم رأس السنة، لجمع أكبر قدر من الإيرادات حتى يغطى نفقاته، خاصة أن موسم عيد الفطر من المنتظر أن يشهد عرض فيلم آخر لـ«كريم» هو «الفيل الأزرق ٢»، الذى قررت الشركة المنتجة له إقامة ٣ مواقع تصوير داخلية له، بعد أن رصدت فى وقت سابق ميزانية مفتوحة لتصويره فى أكثر من دولة، مع قصر الميزانية الجديدة على ٤٥ مليون جنيه.

وانخفضت ميزانية فيلم «لص بغداد»، من بطولة محمد عادل إمام، لتصل إلى ٥ ملايين جنيه فقط، بعد تقليص مشاهد الممثلة التركية مريم أوزرلى التى طلبت الحصول على أجرها باليورو، إضافة إلى إلغاء مشاهد فى بلغاريا، واستبدالها بالتصوير فى قرية سياحية مصرية.

فى السياق ذاته، يدرس الفنان أحمد حلمى تأجيل فيلمه الجديد إلى أحد مواسم أعياد ٢٠٢٠، فى ظل وجود أكثر من نجم فى موسمى الفطر والأضحى ٢٠١٩، مع إمكانية دخوله شريكًا فى الإنتاج.

ويسود الغموض فيلم «ترانيم إبليس» للنجم أحمد السقا، فبعد تحديد أكثر من موعد نهائى لتصويره توقف بشكل مؤقت، نظرًا لانشغال «السقا» بمسلسله الجديد «ولاد الغلابة»، فضلًا عن رغبة الشركة المنتجة فى تعديل السيناريو، بما يقلص عدد مشاهد الأكشن.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم «شر الحليم» الاكتفاء بواحد من نجوم الصف الأول لأداء البطولة أمام الفنان هانى سلامة، وتفاضل بين أكثر من نجم ضغطا للنفقات وترشيدا للميزانية، خاصة بعد اعتذار عديدين عن عدم المشاركة فى العمل بسبب الخلاف على الأجر وترتيب الأسماء. وتسعى الشركة إلى تحديد أماكن التصوير والميزانية قبل بدء التصوير، حتى يلتزم بها المخرج رءوف عبدالعزيز، خاصة أن الفيلم من المقرر طرحه فى عيد الفطر.