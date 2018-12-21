20 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة غدًا في الدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مساء اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة نادي مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة من مساء الغد على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الممتاز.



استقر طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحة على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق وهم: محمد أبو جبل، أحمد لورد، أمير عابد، السيد فريد، ياسر إبراهيم، محمود منصور، محمود عزت، محمود معاذ، رجب نبيل، إبراهيم عبد القوى، أحمد حمص، محمود سيد، إسلام صالح، شريف رضا، أوميد أوكري، يامادو توريه، محمد حمدي زكي، بينسون شيلونجو، أحمد حسن مكي، حسام حسن.