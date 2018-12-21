في مباراة جديدة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول ضد نظيره ولفرهامبتون في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 للبريمير ليج، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي. بث حي link مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح اليوم فى الدوري الانجليزي يلا شوت

يحل فريق ليفربول والمحترف في صفوفه المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على وولفرهامبتون مساء غدٍ الجمعة والموافق 21/ 12/ 2018 وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح اليوم فى الدوري الانجليزي

وسيلتقي فريق ليفربول مع وولفرهامبتون على ملعب مولينيو وذلك غداً الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

بث حي link مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح اليوم فى الدوري الانجليزي يلا شوت

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD، كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي مباشرةً وبدون تقطيع.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح اليوم فى الدوري الانجليزي

يدخل فريق ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا والفوز في الجولة السابعة عشر على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح اليوم فى الدوري الانجليزي

وسيكون وولفرهامبتون على موعد مع مباراة نارية ستجمعه مع ليفربول الذي يمتلك خط هجوم شرس بقيادة ماني وفيرمينو وصلاح وشاكيري وستوريدج، وكان وولفرهامبتون قد فاز على بورنموث بهدفين نظيفين الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح اليوم فى الدوري الانجليزي

بث حي link مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح اليوم فى الدوري الانجليزي يلا شوت



ويحتل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة حيث لعب 17 مباراة وفاز ب 14 مباراة وتعادل 3 ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن كما استقبلت شباكه 7 أهداف وسجل 37 هدفاً.





بث حي link مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح اليوم فى الدوري الانجليزي يلا شوت





ويتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة حيث خاض 17 مواجهة وفاز في 7 مواجهات وتعادل 4 وخسر 6 لقاءات.