غلق باب التصويت بانتخابات نقابة المهندسين في مطروح

شهدت انتخابات المهندسين بالنقابة الفرعية بمطروح، إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة والبالغ عددهم 705.



وأكد المهندس أحمد السيد، رئيس لجنة الانتخابات، أن من لهم حق التصويت 642 عضوا، مشيرًا إلى أن الحضور كان مشرفا، خاصة أنها أول انتخابات لمهندسي مطروح مما يشير إلى أن الخطوة التي اتخذها المجلس الحالي بإجراء انتخابات هناك "هامة".



ولفت "السيد" إلى أن الحضور اليوم قارب الـ 60% من عدد الأعضاء الذي لهم حق التصويت، وجاري حاليا عملية فرز الأصوات من قبل الإشراف القضائي لإعلان النتيجة.