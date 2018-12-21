أبو شقة: مبادرة "الوفد مع الناس" نجحت في التفاعل مع الجماهير

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن انطلاق مبادرة "الوفد مع الناس" التى بدأت أولى فعاليتها لأهالى منطقة كفر الجبل بالهرم بجهد كبير من اللجنة المشرفة على تنفيذ المبادرة.



وأكد أبو شقة، أن الإقبال الملحوظ من المواطنيين على القافلة الطبية يؤكد أن مبادرة "الوفد مع الناس" نجحت في التفاعل مع الجماهير، مشيرًا إلى أن هذا هو هدف المبادرة، موضحا أنه تابع فعاليات تنفيذ المبادرة مع اللجنة المشرفة، للتأكد من نجاحها فى تنفيذ برنامج المبادرة التي تم وضعه من خلال قيادات الحزب.



وشهدت الوحدة الطبية بمنطقة كفر الجبل إقبال كثيف من المواطنيين الذين حضروا من الساعات الأولى منذ صباح اليوم؛ للكشف داخل القوافل الطبية لمبادرة "الوفد مع الناس".