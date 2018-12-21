"إدواردو": سعداء بالفوز على الأهلي في الدوري السعودي

عبر البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن سعادته البالغة بالفوز على الأهلي 4 3 اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إدواردو إلى أن اللاعبين يخوضون كافة المباريات بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، وأضاف: "من حق الجماهير أن تعبر عن رأيها، ولكن أؤكد لهم إنه لا يوجد لدينا سوى نية الفوز وإسعادهم".

وقال:"نقدم أفضل ما لدينا في كافة المواجهات، وأبارك للجماهير، ومستوى المنافسة لم يختلف عن الموسم الماضي".

وأكد:"لايهم من يسجل، الأهم هو تحقيق الفوز، ولم يكن لدي إصرار على التسجيل، فقط الثلاث نقاط ومساعدة زملائي هدفي دائما".

من جانبه، قال الحارس العماني علي الحبسي أن هدف فريقه الذي سجل في الدقائق الأخير من الشوط الأول، كان سببًا رئيسيًا في عودة الهلال إلى أجواء المباراة.

واعترف الحبسي بأن الفريق لم يبدأ المباراة بالشكل المطلوب، إلا أنهم نجحوا في العودة لمجريات اللعب في منتصف الشوط الأول.

وذكر الحبسي أنه لم يرغب في التحامل على نفسه خلال اللقاء، وقال: "شعرت بألم كبير وفضلت عدم المغامرة لا سيما وأن الألم كان كبيرًا جدًا، والمعيوف لا يختلف عني فهو حارس كبير..الجميع يؤدي بالطريقة المطلوبة".

وهنأ الحارس العماني جماهير الفريق مشيرًا إلى أن تواجدهم داخل أرض الملعب شكل فارقًا كبيرًا للاعبين.