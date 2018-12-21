ليفربول صلاح x ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم premier league

يتواجد فريق الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد خمسة وأربعين نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أربعة عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة، ولم ينهزم الريدز إلى الأن في الدوري الإنجليزي.

ويواصل قطار ليفربول حصد ضحاياه في البريميرليج بعد أن أطاح بأشهر مدربي الدوري الإنجليزي وهو البرتغالي جوزية مورينيو بعد أن أطاح رفقاء محمد صلاح بمانشستر يونايتد بالثلاثة ضمن مباريات الأسبوع الماضي وهو ما أجبر إدارة المان على الإطاحة بمورينيو بعد سلسلة النتائج المخيبة

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