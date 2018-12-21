الأهلي يؤدي تدريبه الأول في إثيوبيا استعدادا لمواجهة "جيما"

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، مرانه الأول في إثيوبيا استعدادا لمواجهة فريق جيما أبا جيفار بعد غد الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحرص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على تقسيم مران الفريق على ملعب "يايا فاليتج" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى عدة أجزاء من بينها التدريب على الكرات العرضية من الناحيتين اليمنى واليسرى وكيفية استغلالها في تسجيل الأهداف.



كما خاض اللاعبون فقرة بدنية في بداية المران راعى خلالها الجهاز الفني المعدل البدني المناسب نتيجة السفر ورحلة الطيران التي استغرقت قرابة الـ 4 ساعات.



وانتقل اللاعبون لأداء تدريبات الكرة بتقسيمة مصغرة بدون حراس المرمى، قبل أن يؤدوا فقرات خططية مع التركيز على التعامل مع الكرات العرضية.. بينما خاض حراس المرمى شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات خاصة تحت إشراف مدربهم طارق سليمان.



تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي حقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب "برج العرب" من خلال الفوز بثنائية نظيفة على جيما الإثيوبي.

