القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
الكابتن
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:47 م

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون جودة عالية HD

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون جودة عالية HD

بث مباشر ليفربول
dostor.org/2444356

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون جودة عالية HD يحل فريق ليفربول والمحترف في صفوفه المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على وولفرهامبتون مساء غدٍ الجمعة والموافق 21/ 12/ 2018 وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسيلتقي فريق ليفربول مع وولفرهامبتون على ملعب مولينيو وذلك غداً الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD، كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي مباشرةً وبدون تقطيع.

يدخل فريق ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا والفوز في الجولة السابعة عشر على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيكون وولفرهامبتون على موعد مع مباراة نارية ستجمعه مع ليفربول الذي يمتلك خط هجوم شرس بقيادة ماني وفيرمينو وصلاح وشاكيري وستوريدج، وكان وولفرهامبتون قد فاز على بورنموث بهدفين نظيفين الجولة الماضية.



ويحتل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة حيث لعب 17 مباراة وفاز ب 14 مباراة وتعادل 3 ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن كما استقبلت شباكه 7 أهداف وسجل 37 هدفاً.



ويتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة حيث خاض 17 مواجهة وفاز في 7 مواجهات وتعادل 4 وخسر 6 لقاءات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

الداخلية تعلن حالة الاستنفار الأمني بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

الأرصاد: طقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء

بين تأكيد "الإحصاء" ونفي "الزراعة".. القصة الكاملة لصادرات القمح

ads
الأكثر قراءة

طوارئ فى الوادى الجديد بسبب العواصف الترابية

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة بأمريكا

حريق ضخم بشارع عبدالعزيز

مصادر مقربة من "فاطمة ناعوت": سفرها لإسرائيل أمر مستبعد

ألبومات الصور

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة (صور)

الأسلاك الكهربائية العارية تسبب ذعرًا في الشارع السكندري

شجرة "بنت القنصل" تُزين فنادق أسوان احتفالا بالكريسماس

حملة "100 مليون صحة" تواصل عملها داخل نادي قضاة بني سويف

نجم الساعة

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 21-12-2018

الأكثر قراءة

طوارئ فى الوادى الجديد بسبب العواصف الترابية

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة بأمريكا

حريق ضخم بشارع عبدالعزيز

مصادر مقربة من "فاطمة ناعوت": سفرها لإسرائيل أمر مستبعد

كشكول

بحضور وفد ياباني... طب الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الـ٢٤

التحليل لـ 4000 طالب بجامعة المنيا خلال مبادرة "حلل واطمن"

«حجازى»: محاسبة كل من شارك في جريمة «مدرسة المرج»

5 خطوات للتعامل مع تمرد طفلك

«البريطانية» تنظم مسابقة الفيلم والإعلان لطلبة الإعلام.. الأحد

الأمصار

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 24 في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعم اتفاق السويد حول اليمن

عون: تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون أسرع من المتوقع

"الجارديان" تتوج مودريتش الأفضل في العالم لعام 2018

العين يظهر للمرة الأولى بالزي الأسود في نهائي المونديال

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

فرنسي يخترع جهازا لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود

"فيسبوك" تستعد لإطلاق عملة رقمية مشفرة على "واتس آب"

اعتقال رجل اغتصب سائحة بريطانية بالهند

مباريات
الصحة

أطعمة يجب تجنبها لتقليل نسبة الكولسترول بشكل طبيعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎