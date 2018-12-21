بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون جودة عالية HD يحل فريق ليفربول والمحترف في صفوفه المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على وولفرهامبتون مساء غدٍ الجمعة والموافق 21/ 12/ 2018 وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسيلتقي فريق ليفربول مع وولفرهامبتون على ملعب مولينيو وذلك غداً الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.





وسيتم نقل مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD، كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي مباشرةً وبدون تقطيع.





يدخل فريق ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا والفوز في الجولة السابعة عشر على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وسيكون وولفرهامبتون على موعد مع مباراة نارية ستجمعه مع ليفربول الذي يمتلك خط هجوم شرس بقيادة ماني وفيرمينو وصلاح وشاكيري وستوريدج، وكان وولفرهامبتون قد فاز على بورنموث بهدفين نظيفين الجولة الماضية.













ويحتل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة حيث لعب 17 مباراة وفاز ب 14 مباراة وتعادل 3 ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن كما استقبلت شباكه 7 أهداف وسجل 37 هدفاً.













ويتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة حيث خاض 17 مواجهة وفاز في 7 مواجهات وتعادل 4 وخسر 6 لقاءات.