يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت

يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع مضيفه وولفرهامبتون، فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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موعد مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول اليوم

وتنطلق مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول، في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "مولينيو"، ومن المقرر أن تذاع على قناة beIN SPORTS HD 2.

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النجم المصرى محمد صلاح

النجم المصرى محمد صلاح

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ويغرد ليفربول منفردا فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي سيلتقي غداً السبت مع كريستال بالاس بملعب "الاتحاد"، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.

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ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 4 نقاط مؤقتاً وزيادة الضغط على الفريق السماوي قبل مواجهة كريستال بالاس.