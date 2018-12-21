القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:41 م

ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم (بث مباشر)

ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم (بث مباشر)

ليفربول ضد ولفرهامبتون
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ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم (بث مباشر)

تصدرت قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الثلاثاء.

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وتناولت الصحف الألمانية المواجهات التي تنتظر الفرق الألمانية الثلاث المتأهلة للأدوار الإقصائية حيث أوقعتها القرعة في صدامات مع فرق إنجليزية، وفي مقدمتها الصدام بين فريق بايرن ميونخ وفريق ليفربول الإنجليزي وصيف النسخة السابقة للبطولة الأوروبية.
ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم (بث مباشر)
واهتمت صحيفة «فيستفالين بوست» بالمواجهة المنتظرة بين العملاق البافارى بايرن ميونخ والريدز الذي يدربه الألماني يورجن كلوب المدير الفني الأسبق لفريق بوروسيا دورتموند الألماني وعلقت على المواجهة بعنوان يقول «كلوب ضد بايرن ميونخ».
ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم (بث مباشر)
كما اهتمت صحيفة ابيندتسايتونج بالمواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وليفربول تحت قيادة كلوب الذي سبق أن التقى مع العملاق البافارى في نهائي بطولة دوري الأبطال حين كان يقود أسود فيستفاليا وخسر اللقب بنتيجة 1-2.
ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم (بث مباشر)
وخرجت صحيفة «فوزبال بيلد» بعنوان يقول «بايرن ضد كلوب.. أهم مباراة في العام»، في إشارة للصدام بين بايرن ميونخ وليفربول الإنجليزي، الذي يتولى تدريبه الألماني يورجن كلوب.

كما أكدت الصحيفة بعنوان «لهذا السبب بوروسيا يستمر»، على قدرة دورتموند أن يتجاوز توتنهام هوتسبير الإنجليزي في دور الـ16.
ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم (بث مباشر)
وأشارت إلى عودة النجم الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، بعنوان «لقاء الأصدقاء مع ساني»، بعدما أوقعته القرعة ضد فريقه السابق، شالكه.
ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم (بث مباشر)

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