كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الجمعة

يلتقي مساء اليوم، الجمعة، فريق ليفربول مع منافسه ولفرهامبتون، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الجمعة

مباراة ليفربول وولفرهامبتون، تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب استاد مولينيو، وهي مذاعة حصريًا على قنوات beIN Sports المشفرة.

كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الجمعة

نرشح لك: إيقاف “ناشيء” هندي بسبب تزوير عمره





الجدير بالذكر، أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.