القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

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02:15 م

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10:59 ص

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
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ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:33 م

شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line

شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line

شاهد liverpool HD
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 شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب "مولينيو" الذى يستضيف أولى مباريات الجولة الثامنة عشر من الدورى الإنجليزى بين فريقى ولفرهامبتون وليفربول.
 شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line
ويبحث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لـ«الريدز» عن مواصلة الانتصارات، ليبقى سجله خاليا من أى هزيمة، وتأكيد تصدره لترتيب الدورى في ظل المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي.
 شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line
ويغيب المدافع الشاب ترينت ألكسندر أرنولد عن اللقاء بسبب الإصابة التى لحقت به فى مباراة نابولى الماضية بدورى الأبطال، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، كما يعانى خط الدفاع من غياب الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز لفترة طويلة.
ويرغب الفرعون المصرى محمد صلاح خلال لقاء اليوم، لمواصلة تسجيل الأهداف لينفرد بقمة هدافي «البريميرليج»، حيث يتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم ارسنال، برصيد 10 أهداف حتى آلان.
 شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line
وتفوق الفرعون المصرى محمد صلاح هذا العام على المغربي مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس، والغاني توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، وزميليه السنغالي ساديو ماني، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، حيث حصد جائزة أفضل لاعب فى قارة إفريقيا، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، للمرة الثانية على التوالى.
 شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line
من جانبه يأمل فريق وولفرهامبتون في مواصلة الانتصارات، التى حققها فى آخر ثلاث جولات، بعدما تغلب على بورنموث ونيوكاسيل وتشيلسي، الأمر الذي حسن من موقعه في ترتيب الدورى الإنجليزي.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج الإنجليزي بـ45 نقطة، فيما يحل فريق وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.
 شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line

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