شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب "مولينيو" الذى يستضيف أولى مباريات الجولة الثامنة عشر من الدورى الإنجليزى بين فريقى ولفرهامبتون وليفربول.

شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line

ويبحث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لـ«الريدز» عن مواصلة الانتصارات، ليبقى سجله خاليا من أى هزيمة، وتأكيد تصدره لترتيب الدورى في ظل المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي.

شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line

ويغيب المدافع الشاب ترينت ألكسندر أرنولد عن اللقاء بسبب الإصابة التى لحقت به فى مباراة نابولى الماضية بدورى الأبطال، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، كما يعانى خط الدفاع من غياب الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز لفترة طويلة.

ويرغب الفرعون المصرى محمد صلاح خلال لقاء اليوم، لمواصلة تسجيل الأهداف لينفرد بقمة هدافي «البريميرليج»، حيث يتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم ارسنال، برصيد 10 أهداف حتى آلان.

شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line

وتفوق الفرعون المصرى محمد صلاح هذا العام على المغربي مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس، والغاني توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، وزميليه السنغالي ساديو ماني، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، حيث حصد جائزة أفضل لاعب فى قارة إفريقيا، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، للمرة الثانية على التوالى.

شاهد liverpool HD بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت| kora on line

من جانبه يأمل فريق وولفرهامبتون في مواصلة الانتصارات، التى حققها فى آخر ثلاث جولات، بعدما تغلب على بورنموث ونيوكاسيل وتشيلسي، الأمر الذي حسن من موقعه في ترتيب الدورى الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج الإنجليزي بـ45 نقطة، فيما يحل فريق وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.