شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لمواصلة إنتصاراته المتتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفاً على وولفرهامبتون في العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بملعب "مولينيو" فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من عمر "البريميرليج".

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي غداً السبت مع كريستال بالاس بملعب "الاتحاد"، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

ويطمح ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 4 نقاط مؤقتاً وزيادة الضغط على الفريق السماوي قبل مواجهة كريستال بالاس.

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool





ولن تكون مهمة ليفربول في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث "سهلة"، لاسيما وأن وولفرهامبتون الصاعد حديثاً لدوري الأضواء يقدم موسمًا رائعًا، بعد خاض الفريق 17 مباراة، فاز في 7 مباريات، بينما تعادل في أربع وتلقى 6 هزائم فقط، ليحجز مقعده في قائمة العشرة الأوائل بجدول ترتيب المسابقة، بجانب إحياء آماله في تحقيق المفاجأة بنهاية الموسم الحالي بإحتلال إحدى المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

ويدخل ليفربول كذلك وولفرهامبتون مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق "الريدز" 6 انتصارات متتالية كان أخرها أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 1 في ملعب "أنفيلد"، بينما تذوق "صاحب الأرض" في مباراة اليوم طعم الانتصار في المباريات الثلاث الأخيرة أمام تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وبورنموث على الترتيب.

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

ويستمر غياب ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نابولي الإيطالي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، كما يستمر غياب الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز للسبب ذاته، في حين يفتقد وولفرهامبتون لخدمات لاعبه دييجو جوتا بسبب الإصابة.

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool