القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
الكابتن
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:29 م

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

شاهد مباراة ليفربول
dostor.org/2444321

شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool
يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لمواصلة إنتصاراته المتتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفاً على وولفرهامبتون في العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بملعب "مولينيو" فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من عمر "البريميرليج".
شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي غداً السبت مع كريستال بالاس بملعب "الاتحاد"، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.
شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool
ويطمح ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 4 نقاط مؤقتاً وزيادة الضغط على الفريق السماوي قبل مواجهة كريستال بالاس.
شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

ولن تكون مهمة ليفربول في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث "سهلة"، لاسيما وأن وولفرهامبتون الصاعد حديثاً لدوري الأضواء يقدم موسمًا رائعًا، بعد خاض الفريق 17 مباراة، فاز في 7 مباريات، بينما تعادل في أربع وتلقى 6 هزائم فقط، ليحجز مقعده في قائمة العشرة الأوائل بجدول ترتيب المسابقة، بجانب إحياء آماله في تحقيق المفاجأة بنهاية الموسم الحالي بإحتلال إحدى المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".
شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool
ويدخل ليفربول كذلك وولفرهامبتون مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق "الريدز" 6 انتصارات متتالية كان أخرها أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 1 في ملعب "أنفيلد"، بينما تذوق "صاحب الأرض" في مباراة اليوم طعم الانتصار في المباريات الثلاث الأخيرة أمام تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وبورنموث على الترتيب.
شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool
ويستمر غياب ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نابولي الإيطالي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، كما يستمر غياب الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز للسبب ذاته، في حين يفتقد وولفرهامبتون لخدمات لاعبه دييجو جوتا بسبب الإصابة.
شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في الدوري الانجليزي اليوم 21/12/2018 liverpool

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

الأرصاد: طقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء

بين تأكيد "الإحصاء" ونفي "الزراعة".. القصة الكاملة لصادرات القمح

وفد النواب يشارك فى جلسة للبرلمان الأوكرانى.. وجهود موسعة لدعم السياحة

استمرار سوء الأحوال الجوية بمراكز ومدن كفر الشيخ

ads
الأكثر قراءة

طوارئ فى الوادى الجديد بسبب العواصف الترابية

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة بأمريكا

حريق ضخم بشارع عبدالعزيز

مصادر مقربة من "فاطمة ناعوت": سفرها لإسرائيل أمر مستبعد

ألبومات الصور

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة (صور)

الأسلاك الكهربائية العارية تسبب ذعرًا في الشارع السكندري

شجرة "بنت القنصل" تُزين فنادق أسوان احتفالا بالكريسماس

حملة "100 مليون صحة" تواصل عملها داخل نادي قضاة بني سويف

نجم الساعة

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 21-12-2018

الأكثر قراءة

طوارئ فى الوادى الجديد بسبب العواصف الترابية

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة بأمريكا

حريق ضخم بشارع عبدالعزيز

مصادر مقربة من "فاطمة ناعوت": سفرها لإسرائيل أمر مستبعد

كشكول

بحضور وفد ياباني... طب الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الـ٢٤

التحليل لـ 4000 طالب بجامعة المنيا خلال مبادرة "حلل واطمن"

«حجازى»: محاسبة كل من شارك في جريمة «مدرسة المرج»

5 خطوات للتعامل مع تمرد طفلك

«البريطانية» تنظم مسابقة الفيلم والإعلان لطلبة الإعلام.. الأحد

الأمصار

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 24 في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعم اتفاق السويد حول اليمن

عون: تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون أسرع من المتوقع

"الجارديان" تتوج مودريتش الأفضل في العالم لعام 2018

العين يظهر للمرة الأولى بالزي الأسود في نهائي المونديال

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

فرنسي يخترع جهازا لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود

"فيسبوك" تستعد لإطلاق عملة رقمية مشفرة على "واتس آب"

اعتقال رجل اغتصب سائحة بريطانية بالهند

مباريات
الصحة

أطعمة يجب تجنبها لتقليل نسبة الكولسترول بشكل طبيعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎