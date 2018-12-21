المصري بزيه التقليدي أمام ساليتاس في إياب دور الـ32 للكونفيدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة نادي المصري البورسعيدي ومضيفه "ساليتاس إف سي" بطل بوركينافاسو في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بفندق "سبلينديد" في العاصمة واجادوجو عن الاستقرار على ارتداء المصري زيه التقليدي خلال اللقاء المقرر إقامته باستاد "الرابع من أغسطس" غدا السبت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



وحضر الاجتماع طاقم الحكام النيجيري المكون من أديبيمبي كوادري حكم الساحة ومساعديه صامويل بوادوتاكام وعيسى عثمان والحكم الرابع عبدالله شعيبو، فيما مثل المصري بالاجتماع الكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق، ومعه الكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات بالفريق ومثل فريق ساليتاس بالمؤتمر إداري الفريق، بادو بانجورا.



وخلال الاجتماع التنسيقي تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وعلى رأسها الزي الخاص بكلا الفريقين حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، فيما سيرتدي فريق "ساليتاس" الزي البرتقالي المطعم بالأخضر بالإضافة إلى الجوارب البرتقالية.