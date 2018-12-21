رومينيجه رئيسا تنفيذيا لبايرن ميونخ حتى 2021

مدد كارل-هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، تعاقده عامين إضافيين ليظل في منصبه حتى 2021.



وذكر النادي في بيان اليوم الجمعة أن المجلس الإشرافي ورومينيجه 63 عاما توصلا لهذا الاتفاق. وكان عقد رومينيجه ينتهي بنهاية.2019

وقال أولي هونيس رئيس النادي:" خلال الستة عشر عاما الماضية، أظهر أداء جيدا في منصبه، ونحن واثقون من أنه الشخص المناسب لقيادة بايرن ميونخ بنجاح في الأعوام المقبلة".

وأصبح رومينيجه رئيسا تنفيذيا للنادي منذ 2002، وذلك بعدما أمضى 11 عاما كنائب للرئيس.

ولعب رومينيجه، الذي شارك في 95 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الغربية، لمدة عشر سنوات مع بايرن ميونخ وسجل 162 هدفا ليصبح ثاني أفضل هداف في النادي خلف جيرد مولر.

وقال:" نجحنا في جعل بايرن ميونخ قوة رياضية ومالية في أوروبا. مهمتنا الأهم في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على تقدم بايرن للأمام ليظل واحدا من أنجح الأندية في الكرة الأوروبية في المستقبل".

هناك تكهنات باعتزال رومينيجه وهونيس من منصبيهما في السنوات القليلة المقبلة لتسليمها إلى جيل جديد، حيث ذكر اسم أوليفر كان كأحد الخلفاء المحتملين لرومينيجه.



