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الثقافة
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:24 م

محمد الحمامصي يطلق "يده الأخيرة"

محمد الحمامصي يطلق
dostor.org/2444314

"العمر كله دفتر كتبته يد الغياب"؛ هكذا يصدِّر الشاعر محمد الحمامصي أحدث دواوينه "يده الأخيرة"، ويحوي الديوان نحو 12 بابا متتابعا، تحمل عناوين (ويله الانتظار، باب للريح، بين الباب والغرفة، عتبة الفراش، عريُ شهوة، دوي الألم، أحوال، قسم، لمرة وحيدة، في جنازته، خطيئة، وطن لله)، وكل باب بمثابة نص مكون من مقاطع منفصلة متصلة، تترواح ما بين الطول والقصر.

ويعد الديوان، الصادر عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، هو الخامس في مسيرة الحمامصي الشعرية؛ بعد دواوين "الجسد والحلم، لا أحد يدخل معهم، النور قارب على الزوال، وموت مؤجل في حديقة"، ويأتي امتدادا لتجربته وتأكيدًا على موقعه في تيار القصيدة الجديدة؛ منذ صدور ديوانه الثاني "لا أحد يدخل معهم" عن (جماعة نصوص 90- القاهرة 1996)، وقد تميزت تجربة الحمامصي بتناول مأزق الذات في الواقع من منظور تجريدي؛ عبر التفاعل مع تفاصيل الحياة اليومية، وبلغة خالية من الزخارف.

محمد الحمامصي يطلق "يده الأخيرة"
محمد الحمامصي يطلق "يده الأخيرة"
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