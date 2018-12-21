موسكو تطالب بإدراج "الخوذ البيضاء" على قائمة الإرهاب الأممية

طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بإدراج منظمة "الخوذ البيضاء" الناشطة في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين في سوريا على قائمة الإرهاب الأممية.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن تصريح نبيبنزيا جاء خلال مشاركته في ندوة نظمتها الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك لبحث نشاط "الخوذ البيضاء"، التي تدّعي أنها منظمة تطوعية إنسانية تتولى مهام الطوارئ والدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا.



بدوره، أكد مكسيم جريجورييف مدير مؤسسة دراسة الديمقراطية وهي منظمة روسية غير حكومية، أن الدراسة الميدانية التي أجرتها مؤسسته في سوريا، كشفت أدلة قاطعة على وجود تعاون وثيق بين "الخوذ البيضاء" والتنظيمات الإرهابية.



وقال إن هناك أدلة دامغة تثبت أن مراكز الخوذ البيضاء كانت تشارك بشكل دائم في بناء تحصينات الجماعات المسلحة، كما كانت تمد هذه الجماعات بالماء والطعام، وتقوم بإجلاء جرحاهم من الجبهة.