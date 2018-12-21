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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:21 م

السلطات النمساوية تستبعد فرضية الإرهاب في حادث فيينا

السلطات النمساوية
ا ش ا
dostor.org/2444310

استبعدت الشرطة النمساوية فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار الذي وقع بالعاصمة فيينا، بعد ظهر اليوم الجمعة، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ونقل موقع هيئة الإذاعة النمساوية "أو. آر. إف" عن الشرطة تأكيدها أن فرضية الإرهاب مستبعدة في ذلك الحادث، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن دوافعه تبقى غير واضحة مع فرار منفذ إطلاق النار، والذي لم تُعلن هويته بعد.

وقُتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم، إثر "إطلاق نار وقع بالقرب من مطعم بوسط العاصمة فيينا"، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية.

ونفى المتحدث باسم الشرطة دانيال فورست التقارير الإعلامية عن القبض على مشتبه به، موضحا أن الشرطة استوقفت فقط عدة أشخاص وسجلت هوياتهم.

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