ضبط أكثر من 32 كيلو مواد مخدرة في حملات أمنية بالمحافظات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، في ضبط أكثر من 32 كجم هيروين وحشيش وبانجو.



جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.



شملت نتائج الحملات ضبط كمية من مخدر الهيروين تزن كيلوجرام واحد و70 جراما وكمية من مخدر الحشيش تزن 12 كيلوجراما و450 جراما وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 18 كيلوجراما ونصف كيلوجرام من مخدر الأفيون وكمية من مخدر الأستروكس و40 ألف قرص مخدر و70 قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية و8 قطع سلاح ناري وقطعتي سلاح أبيض.



اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.