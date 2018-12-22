"ضمادة إلكترونية".. بشرة خير لمصابى القدم السكرى

توصل عدد من الباحثون، إلى اختراع "ضمادة"، تولد تيارًا كهربائيًا لطيفًا يمكن أن تساعد في شفاء الجروح أسرع بأربع مرات.



ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد تم تجربة "الضمادة" الجديدة على عدد من الفئران، وأثبتت نجاحًا كبيرًا.



ففي كل مرة تأخذ القوارض أنفاسها، ويتم توليد نبضة كهربائية، تساعد على إلمام الجروح والشفاء بشكل تام.



وقد أجريت هذه الدراسة من قبل الباحثين في جامعة ويسكونسن-ماديسون، حيث أكدوا أن "الضمادة الإلكترونية"، تساعد الأشخاص الذين يعانون من القدم السكري والقراحات، بالإضافة إلى الجروح الجراحية.



ويأمل الباحثون أن يتم استخدام جهاز مماثل في يوم من الأيام؛ لتحسين ظهور ندوب الجدري وحب الشباب والوردية.