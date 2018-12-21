القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
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02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
الكابتن
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:01 م

fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool

fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool

fel3arda اون لاين
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fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت لندن وجرينتش العالمي، العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة  الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool
قبل بداية البث المباشر لمباراة ليفربول يوم الجمعة، يتواجد فريق ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد خمسة وعشرون نقطة، حققها بعد الفوز في سبعة مباريات والتعادل في اربعة، وانهزم إلى الان في ستة مباريات.
وفي الطرف الأخر يتواجد فريق الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد خمسة وأربعين نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أربعة عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة، ولم ينهزم الريدز إلى الأن في الدوري الإنجليزي.
fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool
ويواصل قطار ليفربول حصد ضحاياه في البريميرليج بعد أن أطاح بأشهر مدربي الدوري الإنجليزي وهو البرتغالي جوزية مورينيو بعد أن أطاح رفقاء محمد صلاح بمانشستر يونايتد بالثلاثة ضمن مباريات الأسبوع الماضي وهو ما أجبر إدارة المان على الإطاحة بمورينيو بعد سلسلة النتائج 
fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool
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