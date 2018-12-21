fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت لندن وجرينتش العالمي، العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool

قبل بداية البث المباشر لمباراة ليفربول يوم الجمعة، يتواجد فريق ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد خمسة وعشرون نقطة، حققها بعد الفوز في سبعة مباريات والتعادل في اربعة، وانهزم إلى الان في ستة مباريات.

وفي الطرف الأخر يتواجد فريق الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد خمسة وأربعين نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أربعة عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة، ولم ينهزم الريدز إلى الأن في الدوري الإنجليزي.

fel3arda اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | LiverPool

ويواصل قطار ليفربول حصد ضحاياه في البريميرليج بعد أن أطاح بأشهر مدربي الدوري الإنجليزي وهو البرتغالي جوزية مورينيو بعد أن أطاح رفقاء محمد صلاح بمانشستر يونايتد بالثلاثة ضمن مباريات الأسبوع الماضي وهو ما أجبر إدارة المان على الإطاحة بمورينيو بعد سلسلة النتائج