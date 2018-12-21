إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بجمعة "الوفاء"

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بحالات اختناق، في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال بينهم صحفي.



وتوافدت الجماهير الفلسطينية إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 39 جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".



وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه تجمع للشبان شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وفي جباليا شمال القطاع اطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين شرق جباليا.



من جانبها، قالت حركة حماس إن الجماهير الفلسطينية تخرج اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار وفاء لأبطال الضفة الثائرين، وتأكيدًا على وحدة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لتحقيق أهدافه المنشودة.



وقال المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع إن المسيرات تعكس أصالة شعبنا وحيويته في ديمومة المسيرات واستمراريتها حتى كسر نهائي للحصار عن قطاع غزة واسترداد حقوقنا المسلوبة".