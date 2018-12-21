مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Youtube

يستهدف النجم المصري محمد صلاح ضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه بمسابقة الدوري الانجليزي، عندما يحل ليفربول ضيفاً على الفريق الصاعد حديثاً لدوري الاضواء في العاشرة مساء اليوم الجمعة بملعب “مولينيو” فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من عمر البريميرليج.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها محمد صلاح مع ولفرهامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الاولى “تشامبيونشيب” الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Youtube





وسيكون وولفرهامبتون منافس محمد صلاح الـ 22 في الدوري الانجليزي، بعدما سبق وأن واجه 21 نادياً وتمكن من التسجيل في 19 فريقاً ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي السبت مع كريستال بالاس بملعب الاتحاد بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.





وولفرهامبتون Vs ليفربول.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 18).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : مولينيو .

المعلق : علي محمد علي .





موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ويسعى محمد صلاح للتسجيل في مباراة وولفرهامبتون من أجل فض الشراكة مع الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال في صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي، بعدما تمكن الثنائي من تسجيل 10 أهداف.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ويأمل ليفربول في حصد النقاط الثلاث كاملة أمام “الذئاب” في ملعبهم، حتى لا يمنح فرصة لحامل اللقب مانشستر سيتي في اقتناص الصدارة بعد سقوطه في فخ التعادل أو الهزيمة.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





محمد صلاح صاحب الأهداف العشرة التي وضعته في صدارة هدافي بريميرليج مناصفة مع أوباميانج لاعب أرسنال، يسعى للعودة إلى التهديف بعد الغياب في مواجهة مانشستر يونايتد التي حسمها “الريدز” بثلاثة أهداف مقابل هدف.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





لكن ذئاب ولفرهامبتون يُشكلون تهديداً كبيراً على ليفربول استناداً على نتائجهم الرائعة ضد الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجاحهم في إسقاط تشيلسي قبل جولتين.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





ولفرهامبتون تعادل مع أرسنال ومانشستر يونايتد بنتائج (1-1) خارج ملعبه، وتعادل مع مانشستر سيتي بنفس النتيجة، ومع إيفرتون (2-2)، ونجح في الفوز على تشيلسي (2-1) في استاد مولينيو.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





وبسبب نتائج وولفز ضد الكبار يدخل ليفربول موقعة الجمعة بحذر شديد، آملاً في الخروج بسلام من أرض الذئاب والحفاظ على الصدارة التي ينظر إليها بشغف جوارديولا ورجاله.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Youtube