وزير دفاع بريطانيا: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا

زار وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، أوكرانيا، اليوم الجمعة، حيث قال لنظيره الأوكراني إن البحر الأسود ليس ملكا لروسيا، وإن بريطانيا أرسلت سفينة تابعة للبحرية الملكية إلى هناك لتثبت لكييف أنها لا تقف بمفردها.



وأدلى "وليامسون" بتصريحاته في وقت لا يزال التوتر فيه متصاعدا في المنطقة، بعدما احتجزت روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأطقمها في البحر الأسود، في الشهر الماضي، واتهمتهم بدخول مياهها الإقليمية على نحو غير قانوني، وهو ما نفته أوكرانيا.

