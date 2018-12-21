الكرملين: على واشنطن تنفيذ تعهدها بسحب قواتها من أفغانستان

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أنه على الولايات المتحدة تنفيذ تعهدها بسحب قواتها من الأراضي الأفغانية، مشيرة إلى عدم تنفيذ واشنطن تعهداتها السابقة بشأن الانسحاب من أفغانستان حتى هذه اللحظة.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "بالطبع، نحتاج للنظر إلى ما سيحدث في الواقع، دعونا نشير إلى الرئيس الأمريكي السابق، وتلك الوعود بشأن الانسحاب من أفغانستان، والتي أُطلقت قبل ستّ أو سبع سنوات، ونقارنها بالواقع".



وتابع قائلا: "لذلك نفضل الانتظار بصبر وتحليل ما يحدث في الحقيقة الواقعة"، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأضاف بيسكوف: "الكرملين مهتم بشكل أساسي بالتأكيد على أن الموقف في أفغانستان لا زال مستقرا، وأنه ليس هناك مكان لانتشار الأيديولوجيا المتطرفة والنفوذ المتطرف، وأن تنظيم داعش والمنظمات المتشددة الأخرى لا تكسب قوة هناك".



ووفقا لما أعلنت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، فقد أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البنتاجون بوضع خطة لسحب نحو 7 آلاف جندي أمريكي من أفغانستان، وهو ما يشكل نحو نصف الجنود الأمريكيين الموجودين هناك، وذلك بعد يوم من إعلان اعتزامه سحب القوات الأمريكية من سوريا.