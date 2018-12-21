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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:46 م

بدء توافد الفلسطينيين على حدود غزة الشرقية للمشاركة في جمعة "الوفاء"

بدء توافد الفلسطينيين
أ ش أ
dostor.org/2444196

توافد المواطنون الفلسطينيون، بعد عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".

وتواصل مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار فعاليتها للجمعة الـ39 على التوالي، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة على جمعة اليوم "الوفاء لأبطال المقاومة"، تأكيدا لـ"الالتفاف حول الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة وهم ينتفضون ويقاومون ويتصدون لجرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت، في بيان وزع على وسائل الاعلام، استمرار "الملحمة البطولية التي يخوضها الشعب الفلسطيني بمخيمات العودة شرقي القطاع، على بعد أمتار قصيرة من الأراضي المحتلة الأخرى".

وأوضحت الهيئة أن مسيرات العودة "تستمد عزيمتها واستمراريتها من جذوة المقاومة المتقدة والمتصاعدة، ومن تضحيات أبطال العمليات البطولية في الضفة".

ورأت أن المقاومين في الضفة المحتلة تمكنوا من "رد الصاع صاعين للاحتلال المجرم، ووجهوا لطمة قاسية له"، مؤكدين أن "طريق المقاومة والكفاح هو الطريق المجرب لانتزاع الحقوق".

وأوضحت أن استمرار مشاركة الجماهير الواسعة "يثبت أنها موحدة بخندق النضال والمواجهة مع الاحتلال، وهي تأكيد أن خيار المقاومة بأشكالها كافة؛ طريق لانتزاع حريتها ودحر هذا العدو المجرم، ولتثبت استمرارها وتفجر لهيبها في الضفة، وأن المقاومة متجذرة ولا قدرة له على هزيمتها".

وطالبت الهيئة، الجماهير الفلسطينية، بـ"تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال، والتصدي للهجمة الصهيونية المتواصلة على الضفة، وتحويل أماكن وجود الاحتلال والمستوطنين، إلى ساحات اشتباك مفتوحة، كي يبقى في حالة استنزاف دائم".

ودعت مختلف أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في فعاليات اليوم، في المخيمات الخمسة، التي أقيمت قرب السياج شرقي قطاع غزة.
وشددت الهيئة على أن "مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي، وهي اليوم أقوى وأشد ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها".

يشار إلى أن قمع قوات الاحتلال الدموي للمشاركين بمسيرات العودة، منذ انطلاقها يوم 30 مارس الماضي، أدى إلى ارتقاء 239 شهيدا، من بينهم 44 طفلا و5 سيدات، وجرح 25700.

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