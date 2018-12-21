القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
الكابتن
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:46 م

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة.. kora star

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة.. kora star

كورة ستار.. مشاهدة
dostor.org/2444195

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة.. kora star

يستهدف النجم المصري محمد صلاح ضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه بمسابقة الدوري الانجليزي، عندما يحل ليفربول ضيفاً على الفريق الصاعد حديثاً لدوري الاضواء في العاشرة مساء اليوم الجمعة بملعب “مولينيو” فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من عمر البريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها محمد صلاح مع ولفرهامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الاولى “تشامبيونشيب” الموسم الماضي.

وسيكون وولفرهامبتون منافس محمد صلاح الـ 22 في الدوري الانجليزي، بعدما سبق وأن واجه 21 نادياً وتمكن من التسجيل في 19 فريقاً ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي السبت مع كريستال بالاس بملعب الاتحاد بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ويسعى محمد صلاح للتسجيل في مباراة وولفرهامبتون من أجل فض الشراكة مع الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال في صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي، بعدما تمكن الثنائي من تسجيل 10 أهداف.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي
ويأمل ليفربول في حصد النقاط الثلاث كاملة أمام “الذئاب” في ملعبهم، حتى لا يمنح فرصة لحامل اللقب مانشستر سيتي في اقتناص الصدارة بعد سقوطه في فخ التعادل أو الهزيمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

محمد صلاح صاحب الأهداف العشرة التي وضعته في صدارة هدافي بريميرليج مناصفة مع أوباميانج لاعب أرسنال، يسعى للعودة إلى التهديف بعد الغياب في مواجهة مانشستر يونايتد التي حسمها “الريدز” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

لكن ذئاب ولفرهامبتون يُشكلون تهديداً كبيراً على ليفربول استناداً على نتائجهم الرائعة ضد الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجاحهم في إسقاط تشيلسي قبل جولتين.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ولفرهامبتون تعادل مع أرسنال ومانشستر يونايتد بنتائج (1-1) خارج ملعبه، وتعادل مع مانشستر سيتي بنفس النتيجة، ومع إيفرتون (2-2)، ونجح في الفوز على تشيلسي (2-1) في استاد مولينيو.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

وبسبب نتائج وولفز ضد الكبار يدخل ليفربول موقعة الجمعة بحذر شديد، آملاً في الخروج بسلام من أرض الذئاب والحفاظ على الصدارة التي ينظر إليها بشغف جوارديولا ورجاله.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

بطاقــة المبـــاراة:

الحدث: الجولة 18 في الدوري الانجليزي (ليفربول X ولفرهامبتون)

التاريخ: 21/12/2018

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة: beIN sports 2

الملعب: ستاد مولينيو

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لـ7 مليارات قدم

"من الصفراء إلى الزرقاء".. "ماكرون" يواجه تهديدًا جديدًا

مهمة فى واشنطن.. داليا زيادة تكشف تفاصيل زيارة الوفد الشعبي للكونجرس

فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

ads
الأكثر قراءة

إطلاق النار على شخصين ومصرع أحدهما بالنمسا

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباريات ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | كورة ستار

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

"من الصفراء إلى الزرقاء".. "ماكرون" يواجه تهديدًا جديدًا

ألبومات الصور

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة (صور)

الأسلاك الكهربائية العارية تسبب ذعرًا في الشارع السكندري

شجرة "بنت القنصل" تُزين فنادق أسوان احتفالا بالكريسماس

حملة "100 مليون صحة" تواصل عملها داخل نادي قضاة بني سويف

نجم الساعة

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 21-12-2018

الأكثر قراءة

إطلاق النار على شخصين ومصرع أحدهما بالنمسا

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباريات ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم | كورة ستار

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

"من الصفراء إلى الزرقاء".. "ماكرون" يواجه تهديدًا جديدًا

كشكول

«حجازى»: محاسبة كل من شارك في جريمة «مدرسة المرج»

5 خطوات للتعامل مع تمرد طفلك

«البريطانية» تنظم مسابقة الفيلم والإعلان لطلبة الإعلام.. الأحد

تحت شعار «فيها حاجة حلوة» .. زراعة القاهرة تكرم المشاركين في «همم الشباب»

وزير التعليم العالى يناقش لائحة قانون المستشفيات الجامعية

الأمصار

وسط اعتراض أمريكي.. مجلس الأمن يناقش مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن

الأكراد يطالبون بفرض حظر جوي في شمال سوريا

النمسا.. مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمطعم وسط فيينا

ألمانيا تحذر من تداعيات القرار الأمريكي على العملية السياسية بسوريا

ملك بلجيكا يقبل استقالة رئيس وزرائه.. ويطالب الحكومة بتسيير الأعمال

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

اعتقال رجل اغتصب سائحة بريطانية بالهند

أوروبا تقرر حظر البلاستيك الذى يستخدم مرة واحدة

دراسة تكشف خطورة جديدة لمرض السكر

مباريات
الصحة

دراسة تحذر: البدانة مسئولة عن كثير من حالات الإصابة بالسرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎