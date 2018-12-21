ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الدوري الإنجليزي

البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

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نقدم لكم مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، في اللقاء الذي يستقبل من خلاله نادي ولفرهامبتون ليفربول على َأرضية ستاذ مولينو، كما سنقدم لكم توقيت بداية مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم، بجانب القنوات الناقلة لها مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت لندن وجرينتش العالمي، العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة



