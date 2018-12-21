الإثنين.. "البرنيكة" على طاولة ورشة الزيتون

تعقد بورشة الزيتون الأدبية٬ فى السابعة من مساء الإثنين الموافق 24 ديسمبر الجاري٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "البرنيكة" للكاتب الروائى طلال سيف.



ويتناول الرواية بالعرض والنقد والتحليل كل من: الناقد الدكتور صلاح السروى، الناقد الدكتور مدحت الجيار، الكاتب الروائى د. محمد إبراهبم طه، ويدير الندوة ويقدمها الشاعر والمترجم شرقاوى حافظ.



يذكر أن "طلال سيف" من مواليد 1972، مقدم برامج بالتليفزيون المصري، عضو اتحاد كتاب مصر، صدر له فى اﻷدب: "اعترافات عضو فى تنظيم القاعدة" رواية، "كارتيللا" مجموعة قصصية، "صالح للجنون" رواية، وله عدة أبحاث فى الإعداد التليفزيونى.