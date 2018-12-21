لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بتاريخ 21-12-2018 في الدوري الإنجليزي (بث مباشر) مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول يلا شوت، ليفربول يسعى لاستمرار تصدره والمزيد من الانتصارات، يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق ولفرهامبتون فى لقاء الجولة الثامنة عشر من الدورى الإنجليزى، ويأمل الريدز فى استمرار مشوار تصدره جدول الترتيب، كما يسعى الفريق فى تحقيق الفوز المتواصل والخروج هذا الموسم بدون أى خسائر، كما يطمح الفريق بقيادة الهجوم النارى محمد صلا ومانى وفيرمينو وشاكيرى فى قيادة الفريق نحو المقدمة والظفر بجميع المباريات والبطولات التى يشاركون بها، ليفربول ضد وولفرهامبتونب دون تقطيع.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الجدول برصيد 45 نقطة من الفوز فى 14 لقاء والتعادل فى 3 مباريات ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الأن، وكان ليفربول قد حقق فوزا كبيرا على فريق مانشيستر يونايتد بالجولة الماضية بنتيجة 3-1 فى المباراة التى شهدت إثارة ومتعة كروية لمدة 90 دقيقة.





والجدير بالذكر أن قرعة دور ال16 بدورى أبطال أوروبا أسفرت عن وقوع ليفربول فى مواجهة نارية أمام فريق بايرن ميونيخ الألمانى.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون





بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون، تقام مباراة الأسبوع الثامن عشر بين فريقى ولفرهامبتون وليفربول فى الدورى الإنجليزى يوم الجمعة 21/12/2018، وتبدء المباراة فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الحادية عشر بالتوقيت السعودى الدولى، وفى الساعة الثامنة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ولفرهامتون وليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم، تنقل بى ان سبورت أحداث اللقاء فى الجولة ال18 بين ولفرهامبتون وليفربول، وتذاع المباراة على قناة hd2 بجانب نقل استوديو تحليلى كبير للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة.