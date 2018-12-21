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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:40 م

وزير الرياضة: بطولة العالم لليد تساهم فى الترويج للسياحة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
وكالات
dostor.org/2444188

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزيرال الشباب ورياضة المصرى، اهتمام الدولة ببطولة العالم لكرة اليد سوف تستضيفها مصر 2021، لافتًا إلى أن هذه البطولة سوف يكون لها عظيم الأثر على الرياضة المصرية والتي بدورها ستسهم في الترويج للسياحة من خلال تواجد عدد من دول العالم المشاركة في هذه البطولة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى، بأن وزارة الشباب والرياضة تقف خلف كل الاتحادات الرياضة، من أجل توسيع قاعدة المنافسة الرياضية، واستضافة المزيد من البطولات العربية والإفريقية والعالمية، مشيرًا إلى أن مصر استعادت ريادتها مرة أخرى عربيًا وإفريقيًا ودوليًا على المستوى الرياضي.

كان "صبحي" قد بحث مع هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، اليوم الجمعة، آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم رجال في كرة اليد 2021.

وتناول اللقاء حجم البنية التحتية الإنشائية والمتمثلة فى الصالات المغطاة التي سوف تشهد فاعليات البطولة واستضافتها لمباريات المنتخبات المشاركة، وكذلك الترويج للبطولة سياحيًا وإعلاميًا من خلال تواجد وفد مصري في افتتاح بطولة كأس العالم بألمانيا والدنمارك 2019.

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