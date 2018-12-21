محافظة القاهرة: افتتاح 7 مشروعات لدعم الشباب قريبًا

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن مشروع " شارع 306 " يعد أحد المشروعات التى أطلقتها محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر " في إطار جهودها للاهتمام بمشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة فى كافة المجالات وتنظيم هذه المشروعات لتوفير فرص عمل كريمة للشباب، وهو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، وسوف تشهد الفترة القادمة المزيد من تلك المشروعات حيث سيتم قريبا افتتاح عدد سبع مشروعات أخرى في مناطق مختلفة.



جاء ذلك فى كلمة المحافظ خلال افتتاحه اليوم موقع " شارع 306 " بمنطقة الماظة، والذي يستهدف دعم الشباب وذلك من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد امين أمين صندوق تحيا مصر والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد المحافظ أن أجهزة محافظة القاهرة لا تألوا جهدا فى تقديم كل الدعم لمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل مميزة لهم، وذلك أيضا في إطار التنسيق الحضاري لمدينة القاهرة، ايماناَ بأن التفاعل مع الشباب هو الطريق الصحيح لتحمل المسئولية والقدرة على التقدم، مشيرًا إلى أن الشباب هم الأمل، وسبب نهضة الدولة وحصنها.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على انتهاج العديد من المشروعات لدعم الشباب في كافة المجالات وأهمها إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف الاحياء لدور الشباب وتنمية المهارات الرياضية.



كما أكد المحافظ على توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع "جهاز تشغيل شباب الخريجين" من خلال تقديم دورات تدريبية متقدمة فى مجالات الحرف اليدوية والتدريب على الحاسب الآلي بجانب تقديم دورات تعليمية فى مجال الكومبيوتر واللغات لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم وتنفيذ العديد من ملتقيات التوظيف والتشغيل لتوفير أفضل فرص جادة ومتنوعة للعمل لشباب الخريجين وحملة مختلف المؤهلات.



ومن جانبه، صرح أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسواق مصر إكسبريس للتطوير" بأن مشروع شارع 306 سيترتب عليه آثار إيجابية في مقدمتها توفير فرص عمل للشباب المصري، مشيرًا إلى أنه مخطط إقامة "شارع 306" بـ150 موقعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، وإحداث نقلة حضارية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وشهد اللقاء نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم الصابر والسكرتير العام المساعد اللواء عبد القادر الورى ورئيس الحي وعدد من القيادات التنفيذية.

