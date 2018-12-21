الهولندى كوكو هو مرشح لتدريب أندرلخت البلجيكى

أفادت تقارير إعلامية بلجيكية اليوم الجمعة، بأن الهولندي فيليب كوكو، لاعب برشلونة السابق ومدرب فنربخشة التركي حتى آواخر أكتوبر الماضي، يعد الأنسب لتدريب أندرلخت خلفًا للمقال هاين فانهازيبروك.



وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون البلجيكية، بأن كوكو هو الأفضل لتولي هذا المنصب الذي يشغله بشكل مؤقت كريم بلهوسين حتى تجد إدارة النادي المدرب المناسب.



وبدأ كوكو، الذي أمضى الجزء الأكبر من مسيرته كلاعب بصفوف بي إس في آيندهوفن (1995-1998 و2004-2007) وبرشلونة (1998-2004)، مشواره مع التدريب، كمساعد للمدير الفني لهولندا وقتها، ماركو فان باستن، وبعدها عمل كمساعد مدرب ومدرب لبي إس في آيندهوفن.



وبعدما قاد آيندهوفن للتتويج بالدوري الهولندي ثلاث مرات في أربعة أعوام، تولى كوكو الصيف المنصرم تدريب فنربخشة التركي الذي أقيل منه في 28 أكتوبر الماضي بعد هزيمة الفريق خمس مرات في عشر جولات بالدوري التركي.



يذكر أن أندرلخت الذي أقال فانهازيبروك الإثنين الماضي، تعاقد بالفعل مع الدنماركي فرانك أندرسن ليتولى منصب المدير الرياضي للفريق والذي ستكون الأولوية له في الوقت الحالي في العثور على مدرب يصحح مسار الفريق الذي ودع كأس بلجيكا والدوري الأوروبي ويحتل المركز الرابع في الدوري على بعد 11 نقطة من جينك المتصدر.