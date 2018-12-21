وزيرة الدفاع الألمانية تطالب واشنطن بإيضاح سياستها الأمنية

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، عن أسفها إزاء استقالة نظيرها الأمريكى جيمس

ماتيس، مطالبة واشنطن بإيضاح سريع لسياستها الأمنية المستقبلية.



وقالت فون دير لاين، في برلين، اليوم الجمعة: "كان جيم ماتيس دائمًا مرساة استقرار جديرة بالثقة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي العلاقات عبر الأطلسى".



وأضافت الوزيرة: "لأن الولايات المتحدة لديها دور ومسئولية فائقة تجاه الهيكل الأمنى العالمى، فمن المهم للجميع الإيضاح على نحو سريع خليفة (ماتيس) والسياسة المستقبلية (لواشنطن)".



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن مساء الخميس، أن وزير الدفاع ماتيس سيتقاعد بحلول نهاية فبراير، وذلك بعد أشهر من الشائعات التي تفيد بأنه يفقد تأثيره على الرئيس.



وجاءت استقالة "ماتيس" بعد يوم واحد من إعلان ترامب قرار سحب قوات بلاده من سوريا، وهو قرار قوبل بانتقادات واسعة النطاق.



وكان يُنظر إلى "ماتيس" على أنه صوت معتدل في سياسة ترامب الخارجية، وأشاد به الرئيس كثيرًا عندما تولى ذلك المنصب لأول مرة، لكن تردد أن العلاقة بينهما تدهورت في الأشهر الأخيرة.