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سياسي
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:35 م

فرج عامر ينتقد قانون العمل الجديد: يضيف أعباء على المستثمرين

فرج عامر
فرج عامر
محمد جعفر
dostor.org/2444179

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد بصيغته الحالية، غير داعم للاستثمار، بسبب الأعباء الذي يضيفها على المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن القانون أضاف أعباءً مالية مبالغ فيها على أصحاب الاعمال، حيث أسرف المشروع فى تقرير الصناديق وما يشكله من أعباء على المنشآت كصندوق أموال الغرامات وصندوق التدريب المهني، كذلك صندوق العمالة الغير منتظمة، ناهيك عن التزيد في الإجازات وعددها وأنواعها لتصل إلى أكثر من 190 يوما في السنة إذا أضفنا إليها يوم الراحة الأسبوعية.

وانتقد تحميل صاحب العمل المفلس صرف تعويضات للعمال في حالة التوقف الكلي أو الجزئي، وإلزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد عقد العمل محدد المدة بعد انتهائه.

وطالب بإقرار التوازن في القانون، بما يحمي العمال ولا يضيف أعباء إضافية على المستثمرين.

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