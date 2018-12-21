الأربعاء.. إبراهيم عبد المجيد في ضيافة صالون أوبرا الإسكندرية

يحل الكاتب الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد٬ ضيفا على صالون أوبرا الإسكندرية٬ بمسرح سيد درويش٬ وحلقة نقاشية مفتوحة بعنوان "الإسكندرية ذاكرة الفنون والآداب" وذلك في السابعة من مساء الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الجاري.



ويشارك "عبد المجيد" في النقاش: الدكتور محمد حسنى في ضيافة للحديث عن تاريخ الآداب والفنون المختلفة التى احتضنتها مدينة الإسكندرية، يدير الصالون الباحثة أميرة مجاهد.



يذكر أن "عبد المجيد" سبق وصدر له ثلاثية روائية تتناول الإسكندرية وتاريخها٬ وتعددها الثقافي الكوزموبوليتاني في الأربعينيات٬ وهي روايات: لا أحد ينام في الإسكندرية٬ إسكندرية في غيمة٬ وطيور العنبر.