"غادة عادل هى الأغرب".. أشهر حالات طلاق الفنانين فى 2018

شهد 2018، حالات طلاق عدة فنانين، أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وترصد "الدستور" أبرز هذه الحالات.



"طلاق غادة عادل ومجدى الهوارى"

في مفاجأة غير متوقعة، كشفت الفنانة غادة عادل لجمهورها في أغسطس الماضي، انفصالها عن زوجها المخرج مجدي الهواري بعد 20 عامًا، أثمر عن 5 أبناء، إلا أن المفاجأة كانت في الحديث، وقوع الطلاق منذ رمضان 2017، في الوقت الذي طاردتهما شائعات أن بينهما خلافات، والانفصال وقع بشكل غير رسمي، إلا أنهما كانا ينفيان الأمر.



"مى سليم ووليد فواز"

وتأتي المفاجأة الثانية في رحلة طلاق الفنانين خلال عام 2018، بين مي سليم ووليد فواز، بعد أقل من شهر زواج، حيث كشف "فواز"، انفصاله عن مي، عبر صفحته الشخصية بإنستجرام، قائلا:"الحمد لله على كل شيء في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد.. دعواتكم".



"أحمد فهمى ومنة حسين فهمى"

في مايو 2018، انفصل النجم أحمد فهمي عن زوجته منة حسين فهمى في هدوء بعد 3 أعوام زواجًا، حيث تم بشكل رسمي منذ 3 أشهر إلا أنهما تكتما الخبر طوال هذا الفترة، على أن تستمر علاقة الصداقة الأسرية التي تجمع العائلتين.



"ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة"

وتختتم الفنانة ياسمين عبدالعزيز فى نوفمبر الماضي، بإعلان طلاقها رسميًا من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج استمر 17 عامًا.



"ناهد السباعى ومحمد عبد ربه"

في أغرب حالات الطلاق، يأتي طلاق ناهد السباعي، الذي تم قبل الزفاف بساعات قليلة، وقد تكتمت الممثلة

سبب انفصالها، مكتفية بكلمة "نصيب"، قائلةً:"تحدث الكثيرون عن سبب طلاقي وكل ما أشيع غير صحيح، لم تكن بيني وبين زوجي السابق أي خلافات، وأيضًا لم تختلف الأسرتان، وأخذنا سويًا قرار الانفصال بشكل عقلاني وبكل حب واحترام".

