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الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:33 م

وزير الأوقاف يفتتح مسجد "الهادي" ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي

وزير الأوقاف يفتتح
بورسعيد - احمد الجمال
dostor.org/2444175

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مسجد الهادي في منطقة حي الضواحي، بحضورر الدكتور طارق شوقي مفتي الجمهورية.

وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم من المسجد بحضور عدد كبير من أبناء المحافظة والتنفيذيين ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يواكب الذكرى الـ62 من انتصارها على العدوان الثلاثى عام 1956.

وأكد وزير الأوقاف أن الله هو صاحب العفو والمغفرة وعلينا أن نتراحم فى الأرض وأن تعم الرحمة فيما بيننا، فالراحمون يرحمهم الرحمن، وعلينا أن نتراحم ونعفو لأنها صفة من صفات المولى سبحانه وتعالى، وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان "عفو الله الكريم".

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