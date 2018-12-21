29 سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة بلغ 29 سفينة.



استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادرت 4 سفن وموجودة على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامة، وغادرت الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، كما توجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات و3 سفن بضائع عامة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وتسريع عمل الأوناش الثابتة والمتحركة لسرعة إنجاز العمل في المواعيد المحددة.