اعتقال متهمة بالإرهاب والعثور على عبوات ناسفة وألغام في الموصل

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، اعتقال متهمة بالإرهاب والعثور على عبوات ناسفة وألغام في حملات أمنية بأماكن متفرقة في محافظة الموصل.



وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية، إن "قوة من قيادة عمليات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بقضايا إرهابية في ناحية حمام العليل".



وأضاف "رسول"، أن "قوة أخرى تمكنت خلال عملية تفتيش في منطقة بعشيقة من العثور على مخزنين للعبوات الناسفة، تمت معالجتها دون حادث يذكر، بالإضافة إلى تفجير 5 ألغام وتفكيك 5 ألغام دبابة أخرى خلف قرية حلبية خفاجة بالموصل".



يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى اعتقال متهمين بـ"الإرهاب"، بالإضافة إلى العثور على أسلحة مختلفة وأدوات تفجير منذ تحرير مدينة الموصل أواخر العام الماضي.