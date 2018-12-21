"لافروف": واشنطن لن تنجح بمفردها في تسوية الأزمة الفلسطينية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير ممكنة دون الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لن تنجح في ذلك بمفردها.



وأوضح "لافروف"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي: "مع كل أهمية الولايات المتحدة، هذا مفهوم، أن التوصل لاتفاق لن ينجح دونهم، لكن يجب أن يكون مفهوما، أن الولايات المتحدة لن تصل لاتفاق بمفردها"،بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأضاف: "لذا من الضروري العودة للصيغ الجماعية، رباعية الوسطاء الدوليين، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية".



وتابع: "تقلقنا محاولات، تقويض الأسس القانونية الدولية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، المثبتة في قرارات، بما في ذلك القرارات الملزمة للأمم المتحدة".



من جانبه، أكد "المالكي" رفض فلسطين أي دور احتكاري للولايات المتحدة في العملية السياسية بسبب انحيازها الكامل لإسرائيل، مشيرًا إلى أهمية تشكيل إطار متعدد الأطراف لتفعيل عملية السلام، بحسب قناة"روسيا اليوم".



وذكر "المالكي" أن مباحثاته مع لافروف تناولت مسألة استعادة وحدة الصف الفلسطيني، وعبّر عن ترحيب رام الله بكل جهد روسي "لإقناع حركة حماس بضرورة الالتزام باتفاق أكتوبر 2017 والعمل على تنفيذه من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي بشكل كامل والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية".



كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استبعد الولايات المتحدة كوسيط في محادثات السلام مع الإسرائيليين بعدما أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام نقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس.