"الناتو" يثمن جهود جيمس ماتيس ويتطلع للتعاون مع الوزير الجديد

ثمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة، إسهامات وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس في جعل التحالف العسكري قويا خلال فترة توليه منصبه، متطلعا للتعاون مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد.



وقالت المتحدثة باسم الحلف اوانا لونجيسكو - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "إن ماتيس قام بإسهامات رئيسية من أجل الحفاظ على التحالف قويا وقادرا على العمل مع التحديات الأمنية الخطيرة التي نواجهها، إلى جانب ضمان التوزيع العادل للأعباء على كافة دول التحالف".



وكان "ماتيس" قد تقدم أمس باستقالته ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيحيله للتقاعد في نهاية فبراير القادم، وذلك لخلاف وقع بينهما حول السياسة الخارجية حيال قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا والتخطيط لسحبها من أفغانسان أيضًا.