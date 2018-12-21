روسيا: انسحاب واشنطن من سوريا غريب ولم نفهمه حتى الآن

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده لا تفهم حتى الآن متى وكيف وإلى أين سترحل القوات الأمريكية عن سوريا، متسائلا عما تعنيه عبارة "المرحلة التالية" من سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال "بيسكوف" في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "يجب أن نفهم كيف ومتى وإلى أين وبأي الطرق سيخرج الأميركيون من سوريا، فهذا غير مفهوم بعد لنا، نود أيضا أن نفهم ما تعنيه عبارة المرحلة التالية التي تحدث عنها دونالد ترامب، فهذا أيضا لا يعرفه أحد حتى الآن".



وأشار "بيسكوف" إلى أن بلاده لا تميل للمبالغة في تقييم الدور الأمريكي في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وتحقيق النصر عليه في سوريا.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع أمس الخميس، أنه يتفق مع ما قاله نظيره ترامب بخصوص تحقيق الانتصار على "داعش"، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب انتقال العناصر المسلحة إلى أقاليم مجاورة.



وفي السياق ذاته، أعلن الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أن بلاده ستراقب عن كثب كيف ستطبق واشنطن قرار سحب قواتها من سوريا.



وقال "بوجدانوف" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، كما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس"الروسية: "لسنا مستعدين لوضع خطط افتراضية لاحتمالات هذا الانسحاب الأمريكي، لقد تعهدنا مع الأتراك وحتى مع الأمريكيين أنفسهم باحترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".



وأكد أن بلاده ستراقب عن كثب كيف ستطبق واشنطن قرار سحب قواتها من سوريا، مشددًا على أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لا يتمتع بأي صفة شرعية.